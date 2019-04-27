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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda otel konforunda yolcu salonu

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İstanbul Havalimanı'nda otel konforunda yolcu salonu

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren "THY CIP Lounge"da yerli ve yabancı misafirler, beş yıldızlı otelleri aratmayan konforlu bir ortamda ağırlanırken, geleneksel Türk yemekleri ikramıyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanıyor.

Türk Hava Yolları, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndaki "CIP Lounge" olarak ifade edilen özel salonda yolcularını ağırlamaya başladı. 

Dünyanın 124 ülkesinde 308 noktaya uçan milli hava yolu şirketi, toplam 9 bin 580 metrekarelik iki ayrı bölümden oluşan "CIP Lounge"da yolcularına Türk misafirperverliğiyle ve beş yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. 

Özellikle kıtalar arası seyahat eden transit yolcuların dinlenmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için birçok alternatifin bulunduğu, bin 440 kişi kapasiteli salonda 24 suit ve duş odası, 56 tuvalet ile 6 toplantı salonu yer alıyor. 

Sinema, kütüphane, müze, interaktif oyunlu ve uçak maketli çocuk alanı, mini golf sahası ve geleneksel çay bahçesinin bulunduğu özel salon, çeşitlenen yemek ve ikram konseptiyle de dikkati çekiyor. 

Ege mutfağından Uzak Doğu'ya kadar geniş yelpazede sunulan ikramlar arasında geleneksel Anadolu mutfağının tencere yemekleri yerli ve yabancı yolculardan yoğun ilgi görüyor. 

THY CIP Şefi Burcu Şahin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 bin 580 metrekareden oluşan özel yolcu salonunun Atatürk Havalimanı'ndan çok daha geniş bir alanda hizmet verdiğini söyledi. 

İstanbul Havalimanı'ndaki CIP salonlarının iki ayrı bölümden oluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Salonlardan birini, business sınıfında seyahat eden yolcularımız kullanırken, diğer salondan elit, elit pluss ve gold kartlı yolcularımızla Star Alliance üyesi hava yolu şirketiyle uçan misafirlerimiz yararlanabiliyor. Aynı zamanda şirket anlaşmalı 'corporate' kartlı yolcularımız da 'Miles&Smiles' dediğimiz bölüme girebiliyor." diye konuştu. 

TENCERE YEMEKLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Yılmaz, Atatürk Havalimanı'nda yolcuların beğenisini kazanan pide, mantı ve simide ek olarak yeni salondaki ikramlarda bazı yenilikler yapıldığını ifade etti. 
Tencere yemeklerinin çok büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Patlıcan musakka, kuru fasulye, pilav, otlu gözleme, kumru ve Ege mutfağına ait yemekler İstanbul Havalimanı'ndaki ikramlara ilave oldu. Günde dört bin köfte, 250 kilogram Türk tatlısı ve 2 bin simit yolcularımıza ikram ediliyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği mantı günlük olarak 150 kilogram, salonda yeni servis edilmeye başlanan kumru ise günde 750 adet tüketiliyor." dedi. 
Yılmaz, salondaki suit oda sayılarında artış yaşandığını, diğer bölümlerde ise kısa süreli dinlenmesi için uzanma koltukların yolcuların hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi. 

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