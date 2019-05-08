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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı

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İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı

"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın ardından hareketlenen İstanbul Havalimanı, bu yılın ocak-nisan döneminde 29 bin 492 iç ve dış hat seferine ev sahipliği yaptı. Havalimanı, bu yılın dört ayında iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere 4 milyon 730 bin 140 yolcuyu ağırladı.

Nisan ayında tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın 4 ayında icra edilen 29 bin 492 geliş gidiş seferiyle toplam 4 milyon 730 bin 140 yolcu ağırlandı.

İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'da, "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın ardından iç ve dış hat seferleri tüm hızıyla devam ediyor.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı, dört ayda iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 yolcuyu ağırladı. Böylece, bu yılın ocak-nisan döneminde İstanbul Havalimanı'nda 4 milyon 730 bin 140 yolcu geliş gidiş yaptı.

Büyük taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verildiği bildirilmişti.

Havalimanında, bu yılın dört ayında ise 29 bin 492 uçuş icra edildi. Aynı dönemde, havalimanından, iç hatta 8 bin 57, dış hatta 21 bin 435 sefer yapıldı.  İstanbul Havalimanı'ndan yapılan ticari uçuşlarda da bu yılın ocak-nisan döneminde artış kaydedildi.

Havalimanından, 4 ayda 7 bin 715 iç hat, 21 bin 187 dış hat olmak üzere toplamda 28 bin 902 ticari uçuş gerçekleştirildi.

60 BİN TON YÜK TAŞINDI

İstanbul Havalimanı'ndan 2019'un ocak-nisan dönemindeki tüm uçuşlarla toplam 60 bin 63 ton bagaj, kargo ve postadan oluşan yük taşındı.  Bu yüklerin 9 bin 534 tonu iç hat, 50 bin 529'u ise dış hat seferlerini yapan uçaklarla nakledildi.

Büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'da ticari seferlere kapanan Atatürk Havalimanı, bu yılın dört aylık döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcuyu ağırladı.  İç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu, bu dönemde söz konusu havalimanından yapılan uçuşları kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise toplam 21 milyon 599 bin 217 yolcu bu havalimanından seyahat etmişti. Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-nisan döneminde iç hatta 31 bin 282, dış hatta 84 bin 153 olmak üzere toplam 115 bin 435 sefer düzenlendi.

Geçen yılın ilk dört ayında da toplam 148 bin 135 uçuş, Atatürk Havalimanı'ndan icra edilmişti.

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