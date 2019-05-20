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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
20.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlik fonunda nisan açığı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İşsizlik fonunda nisan açığı

İşsizlik Sigortası Fonu uzun bir aradan sonra nisan ayında açık verdi.

Fonun aylık giderleri geliri aştı. Gelirler 3 milyar 90 milyon TL olurken, giderler 3.4 milyar TL’ye çıktı. Fonun nisan ayı verilerine göre, giderler içinde en büyük kalem teşvik ve destek ödemeleri oldu. Teşvik ve destek ödemelerine nisan ayında 1 milyar 344 milyon TL aktarıldı. Ocak ve Nisan dönemi genelinde, teşvik ve prim ödemelerine ise 2.5 milyar TL aktarıldı. Böylece Nisan ayında ilk 3 aydaki teşvik ve prim destekleri ödemeleri toplamından daha çok bir kaynağın aktarımı söz konusu oldu. Bu artışta, Nisan ayı sonunda biten, yeni işe alınanlar için getirilen süper teşvikin etkili olduğu belirtiliyor. Bu teşvikte, primlerin yanı sıra çalışanın ücreti de işsizlik fonundan ödeniyor. Asgari ücret için işletmelere sağlanan kişi başı aylık 100 TL’lik destek de bu kalemin içinde yer alıyor.

Nisan ayı içinde işsizlik ödeneği alanlara yapılan ödeme toplamı ise 1 milyar TL düzeyinde oldu. Ocak-nisan dönemi işsizlik ödeneği harcamaları ise 3.2 milyar TL oldu. Aktif işgücü programlarına ise 746 milyon TL’lik kaynak aktarıldı. Aktif işgücü programlarına aktarılan kaynağın Ocak-Nisan dönemindeki toplam tutarı da 2.4 milyar TL’ye ulaştı. İşsizlik sigortası fonundan teşviklerin finanse edilmesi, tartışmalara neden oluyor. Son olarak Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da “Bu sistemden en az yararlanan işsizler oldu. Biz işsizlik ödeneğinden teşvikleri belli ölçüde makul karşılarız, sistemin teşviklerinin tümünün işsizlik fonundan karşılanmasını ise doğru bulmuyoruz. GAP için ayrılan 10 milyar lira para bile geri ödenmedi. Geçen yıl da kamu bankalarına 10 milyar gibi bir kaynak aktarıldı. Bu yanlış amaçlar için kullanılması yolunu açar. Daha disipline edici bir sisteme ihtiyaç var” demişti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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