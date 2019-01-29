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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi

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İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi

İspanya'da 2013'de yüzde 27,16'ya kadar çıkan işsizlik oranı 2018 yılı sonu itibarıyla yüzde 14,4'e kadar indi.

İspanya'da işsizlik oranı 10 yıl sonra ilk defa 2018'de yüzde 15'in altına geriledi. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) açıkladığı Aktif Nüfus Anketi'ne göre, ülkede geçen yıl işsiz sayısı 462 bin 400 geriledi. Son yıllarda işsizliğe karşı büyük bir mücadele veren ülkede, 2018 yılı sonu itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 304 bin 300'e düşerken, işsizlik oranı da yüzde 14,4 olarak belirlendi.

İşsizlikte 2017'ye oranla geçen yıl 2 puanlık bir azalma oldu. Hizmet ve inşaat sektörleri işsizliğin düşmesinde öncü rol oynadı. 16-25 yaş grubu genç işsizlik 2017'ye göre 4 puan düşerek yüzde 33,54 (502 bin 900 kişi) olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 566 bin 200 kişiye istihdam yaratılırken bunun da 2006 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

İspanya'da işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 27,16'ya kadar çıkmıştı.

İspanya Merkez Bankası, 2019 devlet bütçesinin "ciddi riskler taşıdığını" düşünüyor

Öte yandan, İspanya meclisinde sadece yüzde 23 temsile sahip Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) azınlık hükümetinin sunduğu 2019 yılı bütçesi, ekonomik beklentileri olumsuz yönde değiştirdi.

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, 2019 devlet bütçesinin "ciddi riskler taşıdığını" savunarak, kamu bütçe açığı oranının yüzde 2'ye çıkacağını ifade etti.

İspanyol hükümetinin 2019 yılı sonu kamu bütçe açığı ise yüzde 1,3 olarak belirtilmişti. Azınlık hükümetinin hazırladığı 2019 bütçesinin mecliste kabul edilmemesi halinde erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olacağı yorumları yapılıyor.

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