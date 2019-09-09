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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.09.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

İspanya'da "anlaşmasız Brexit" hazırlıkları

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İspanya'da "anlaşmasız Brexit" hazırlıkları

İspanya'da maliye, İngiltere ile iş yapan İspanyol firmalarını anlaşmasız Brexit olasılığına karşı uyardı.

İspanya'da maliye, İngiltere ile iş yapan İspanyol firmalarına, gönderdiği mektupta, anlaşmasız Brexit olasılığına karşı önlemler almalarını tavsiye etti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, maliyenin, İngiltere ile iş yapan 90 binden fazla İspanyol firmasına mektup göndererek anlaşmasız Brexit olasılığına karşı uyarıda bulunduğu belirtildi.

İngiltere ile AB arasında 31 Ekim'deki anlaşmasız ayrılık ihtimalinin her geçen gün artması üzerine İspanyol hükümeti hazırlıklarını hızlandırdı.
Anlaşmasız Brexit'ten doğacak ticari ve gümrük sorunlarına karşı İspanyol firmalarıyla toplantılar yapan Maliye, Dışişleri, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarından yetkililerin, olabilecek en kötü senaryoya hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Vergi Denetim Kurulu da resmi internet sitesinde vergi mükelleflerine yönelik yaptığı açıklamada, anlaşmasız bir Brexit'te İngiltere'nin "özel bir tercihi olmayan üçüncü bir ülke olarak kabul edileceğini" belirtti.

İspanya'da hükümet, anlaşmasız Brexit olasılığın artması üzerine hem bakanlıklar hem de özerk yönetimler arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir komisyon kurarak, alınan önlemlerin uygulanmasında yaşanacak sorunları asgari düzeye indirmeye çalışıyor.

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