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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

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İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

İspanya ekonomisi, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü.

İspanya ekonomisi, küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen yılın üç çeyreğinde büyümeye devam etti.

İspanya Ulusal İstatistik Ofisi (INE) verilerine göre, İspanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Beklentiler de ekonominin yüzde 0,4 genişleyeceği yönündeydi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Ülkenin doğusunda Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı grupların eylemlerinin ekonomi üzerinde etkisi olacağı hesaplanırken, hükümet bu yıl büyümenin yüzde 2,1 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Eylemlerle dünya gündeminde sıkça yer alan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 20’sini üreterek, ülkenin diğer bölgelerine göre daha güçlü bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor.

İspanya, inşaat sektörünün kontrolsüz büyümesi yüzünden 2008 ile 2014 yılları arasında ekonomik kriz içinde kalmış, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Yunanistan’dan sonra yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke olmuştu.

Ülkede işsizlik oranı ağustosta yüzde 13,8 ile Avro Bölgesi’nin ortalaması olan yüzde 7,4’nün üstünde kalması dikkati çekiyor.

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