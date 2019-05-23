İŞKUR'dan öğrencilere dijital ortamda mesleki rehberlik
ÇANAKKALE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, başvuru yapan adayların iş gücü profilini belirlemek, iş gücü piyasasına katılımını sağlamak ve mesleki eğitim planlaması yaparak adayların doğru işe yerleştirilmesi, doğru mesleki kurslara yönlendirilmesi ve meslek seçim aşamasındaki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kullanılan Mesleki Yönelim Test Bataryasının internet üzerinden kullanıma açıldığını duyurdu.
Hangi mesleğe uygun olduğunu merak eden öğrenciler, Mesleki Yönelim Test Bataryasına kuruma gitmek zorunda kalmadan İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden veya mytb.iskur.gov.tr adresinden erişebilecek. Çanakkale İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre; bilimsel açıdan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış genel yetenek, mesleki eğilim ve mesleki kişilik testlerinden oluşan bataryanın uygulaması 45 dakika ile 1 saat arası vakit alıyor. Kişilerin uyguladıkları batarya sonuçlarını görüntüleyebilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri için İş ve Meslek Danışmanlarından mesleki danışmanlık hizmeti almak üzere İŞKURa gitmeleri gerekiyor.
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