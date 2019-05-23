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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.05.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İŞKUR'dan öğrencilere dijital ortamda mesleki rehberlik

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İŞKUR'dan öğrencilere dijital ortamda mesleki rehberlik

ÇANAKKALE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, başvuru yapan adayların iş gücü profilini belirlemek, iş gücü piyasasına katılımını sağlamak ve mesleki eğitim planlaması yaparak adayların doğru işe yerleştirilmesi, doğru mesleki kurslara yönlendirilmesi ve meslek seçim aşamasındaki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kullanılan Mesleki Yönelim Test Bataryasının internet üzerinden kullanıma açıldığını duyurdu.

Hangi mesleğe uygun olduğunu merak eden öğrenciler, Mesleki Yönelim Test Bataryasına kuruma gitmek zorunda kalmadan İŞKUR İnternet Şubesi üzerinden veya mytb.iskur.gov.tr adresinden erişebilecek. Çanakkale İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre; bilimsel açıdan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış genel yetenek, mesleki eğilim ve mesleki kişilik testlerinden oluşan bataryanın uygulaması 45 dakika ile 1 saat arası vakit alıyor. Kişilerin uyguladıkları batarya sonuçlarını görüntüleyebilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri için İş ve Meslek Danışmanlarından mesleki danışmanlık hizmeti almak üzere İŞKURa gitmeleri gerekiyor.

 

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