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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

İŞKUR'dan engelli istihdamı için proje çağrısı

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İŞKUR'dan engelli istihdamı için proje çağrısı

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere, “Engelli çalıştırmayan işverenlere uygulanan idari para cezalarını değerlendirmeye yetkili komisyon fon” kaynağından hibe destek verilecek.

İŞKUR'un faaliyete geçirdiği projede birçok destek başlığı bulunmakta. Bunlardan başlıcaları, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik proje, toplam 50 bin TL'ye kadar hibe kapsamında desteklenmekte. Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi, brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe kapsamında desteklenmekte.Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlayıp Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. İlgililer, başvuru rehberi, başvuru formu ve eklerine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir ve İŞKUR Bursa Proje Ofisinden gerekli destek alınabilir.

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