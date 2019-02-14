İşkur: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İşkur), Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49’unun erkek, yüzde 51’inin kadın, yüzde 30’unun ise 15-24 yaş grubunda olduğu belirtildi. En çok kayıtlı işsizlerin mesleklerinde ise 117 bin 48 ile satış danışmanı / uzmanı ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 112 bin 546 ile büro memuru (genel), üçüncü sırada ise 63 bin 667 ile garson (servis elemanı) olarak açıklandı. Kayıtlı işsizlerin meslekleri arasında 23 bin 132 hemşire, 7 bin 850 inşaat mühendisi de yer aldı.
İşkur verilerine göre, 2019 yılının ilk ayında yüzde 66’sı erkek 34’ü de kadın olmak üzere 83 bin 416 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu kişiler içinde 1,937 okur yazar olmayan, 1,816 okur yazar, 40 bin 221 ilkokul, 23 bin 582 orta öğretim (lise ve dengi), 7 bin 534 ön lisans, 8 bin 96 lisans, 222 yüksek lisans, 8 kişi de doktora mezunlarından oluştu. İşkur'un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 azalarak 141 bin 403 kişi oldu. Açık işlerin yüzde 99.8'i özel sektörden alındı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49'u erkek, yüzde 51'i kadın, yüzde 30’u ise 15-24 yaş grubunda.
OCAK AYINDA 684 BİN KİŞİYE 689 MİLYON 516 BİN LİRA ÖDENDİ
İşkur verilerine göre, Ocak ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 684 bin 355 kişiye 689 milyon 516 bin 67 lira ödendi. 108 bin 359 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ettiği, işsizlik ödeneği kapsamında 653 bin 925 kişiye 646 milyon 62 bin 550 lira ödendi. 21 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 milyon 790 bin lira, 1,980 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 652 bin lira, 7 bin 394 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 26 milyon 11 bin lira ödendi.
AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARINDAN 25 BİN 784 KİŞİ YARARLANDI
Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 6 bin 37 programa 19 bin 890 kişi, Mesleki Eğitim Kursu; 189 programa 3 bin 660 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı; 101 programa 2 bin 234 kişi katıldı. 2019 yılı Ocak ayı döneminde 6 bin 327 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlendiği 25 bin 784 kişi programlardan yararlandı. Programlardan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 863 bin 249 bireysel görüşme yapılırken, 1047 okul ziyareti gerçekleştirildi.
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