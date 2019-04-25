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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: Yüz binlerce işverenimiz çalıştıracak eleman bekliyor

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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: Yüz binlerce işverenimiz çalıştıracak eleman bekliyor

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor. Onun için biz artık nitelikli işlere yönelmeliyiz" dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yüz binlerce işverenin çalıştıracak eleman beklediğini belirterek, "Onun için biz artık nitelikli işlere yönelmeliyiz." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 6. Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İstihdam Fuarı'nın (SAGİF) açılışında konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin son yıllarda işsizlikle mücadele ve istihdam noktasında tüm dünyanın dikkatlerini üzerinde toplayan bir ülke olduğunu söyledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 2018 yılı iş gücüne dair istatistiklerini açıkladığını anımsatarak, "2007-2018 yıllarını birlikte mütalaa ettiğimizde 12 yıllık süreçte Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin iş gücüne dahil olan nüfusu 10 milyon 186 bin, Türkiye'nin ise 9 milyon 476 bin kişidir. Yani bunun anlamı şudur; Avrupa'nın 28 ülkesi ne kadar yeni iş gücüne iş imkanı bulacaksa Türkiye de tek başına bu kadar iş gücüne istihdam imkanı oluşturmak durumundadır" diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte 7 milyon 984 kişiyi istihdam ettiğini fakat Avrupa'da 1, 2, 3 milyonu bulan ülkelerin kendilerini başarılı addettiğine dikkati çeken Uzunkaya, Türkiye'nin tüm Avrupa ülkeleri kadar istihdam gerçekleştirdiğini vurguladı.

Uzunkaya, İŞKUR olarak son 40 günde 81 ilde kırılması zor olan bir rekoru kırarak, "İŞKUR Kampüste" etkinlikleri kapsamında 137 program gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İŞKUR, hayatın her noktasında var ama birileri sakın üniversiteli gençlerimize işsizlik endişesini, korkusunu yerleştirmesin. Türkiye, gençlerine, üniversite mezunlarına da ziyadesiyle fark oluşturan bir ülkedir. Türkiye'de 2007 yılları rakamlarıyla baktığınızda iş gücü piyasasında olan üniversite mezunu 3 milyon 100 bindir, istihdam oranı 2 milyon 900 bindir. 2017 sonuna geldiğinizde genç üniversite mezunu istihdamının 6 milyon 400 bine geldiğini görüyoruz. Yani 3,5 milyon üniversite mezununu 10 yılda istihdam eden ve 4 milyon 200 yeni üniversitelinin mezun olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu denli bir başarıyı Avrupa'da ve OECD ülkelerinde gösterebilmek mümkün değildir."

Tüm bu rakamların Türkiye'de hiç işsizin olmadığı, istihdam probleminin olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Uzunkaya, bunun milletçe iş birliği halinde neleri başardıklarının ifadesi olduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, "İnanıyor ve umut ediyorum ki Türkiye, üzerinde oynanan oyunların farkında olan ülkedir ve bunun yolu da daha fazla istihdam, kaliteli ve nitelikli üretim, kaliteli, nitelikli ve beceri sahibi iş gücüne erişmekten geçmektedir. Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor. Onun için biz artık nitelikli işlere yönelmeliyiz. Türkiye'de sanayiye yönelmeden, yüksek kaliteli ürünler üretmeden ülkemizin kalkınması ve büyümesinden bahsetmek durumunda olamayız. Büyümek, kalkınmak ve dünyayla yarışmak için elbette sanayiye yönelmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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