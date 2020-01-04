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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

İSG zamanında kalkışta kendi sınıfında birinci seçildi

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İSG zamanında kalkışta kendi sınıfında birinci seçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), 2019 yılında yüzde 83,42 zamanında kalkış oranına ulaşarak, 20-30 milyon büyüklüğe sahip havalimanları arasında dünya birincisi oldu.

İSG'den yapılan açıklamada, dünyada hava yolları ve havalimanlarının zamanında kalkış verilerini yayımlayan Official Aviation Guide (OAG) 2019 Global Dakiklik Ligi raporunda “major” havalimanları kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın dünyada ilk sırada yer aldığı belirtildi.

İSG'nin 2017 yılında aynı sıralamada dünya sekizincisi olduğu hatırlatılan açıklamada, OAG'nin dünyada 2019 yılında gerçekleştirilen 60 milyon uçuşu değerlendirdiği kaydedildi.

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