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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

İşçi Partisi'nden İngiliz sağlık sistemine 155 milyar sterlinlik yatırım vaadi

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İşçi Partisi'nden İngiliz sağlık sistemine 155 milyar sterlinlik yatırım vaadi

İngiltere'de muhalefette olan İşçi Partisi, ülkenin sağlık bütçesinin 34 milyar sterlin artırılarak 155 milyar sterlin seviyesine çıkarılması vaadinde bulundu.

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bütçesinin 2023-2024 döneminde 34 milyar sterlin artırılarak toplam 155 milyar sterline çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, sağlık sistemine yapılacak ek yatırımın, özellikle akıl ve ruh sağlığı ilgili alanlarda kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi.

"ZENGİN KESİMDEN ALINACAK VERGİLERLE SAĞLIK SİSTEMİ FİNANSE EDİLEBİLİR"

İngiltere'nin İşçi Partili Gölge Maliye Bakanı John McDonell, konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplumun zengin kesiminden alınacak vergilerle sağlık sisteminin finanse edilebileceğini aktardı.

Liberal Demokrat Parti'nin Sözcüsü Luciana Berger de İşçi Partisi'nin asıl meseleyi gözden kaçırdığını belirterek, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının sağlık sistemi için en büyük risk olduğunu göz ardı ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

NHS Konfederasyonu Üst Yöneticisi Niall Dickson ise İşçi Partisi'nin iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yatırım vaadinden 6 milyar sterlin daha fazlasını planladığını aktararak, "Dikkate değer bir yatırım... Eğer akıllıca kullanılırsa sağlık sistemini ve çalışanların durumunu dönüştürebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de halihazırda sağlık sisteminin yıllık bütçesi 120 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti ise daha önce yaptığı açıklamada, yıllık sağlık sistemi bütçesinin 2023-2024 dönemine kadar 149 milyar sterline yükseltilmesinin planlandığını duyurmuştu.

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