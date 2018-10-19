İş Bankası’ndan sendikasyon
İş Bankası, 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla 605 milyon Euro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisini imzaladı.
18 Ekim’de imzalanan kredi anlaşmasında Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Corporate Bank ise ajan banka olarak görev aldı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2.65, dolar diliminde ise Libor + yüzde 2.75 oldu.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Türkiye İş Bankası olarak zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımı ile sağlamış olduk. Mayıs ayında tamamladığımız işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti” dedi. İş Bankası, bu yıl sağladığı toplam 2.5 milyar doları bulan sendikasyon kredileri ile reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek veriyor.
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