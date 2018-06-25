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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.06.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

İran'da ekonomik krize karşı "olağanüstü hal" çağrısı

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İran'da ekonomik krize karşı "olağanüstü hal" çağrısı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ekonomik kriz nedeniyle "olağanüstü hal ilan edilmesi ve ülkenin eyalet sistemiyle yönetilmesi" gerektiğini belirtti.

Pizişkiyan, Tebriz kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İçinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulduğunda, kangrene dönüşmüş olan ekonomik durumu yönetmek için olağanüstü hal ilan edilmelidir. Yolsuzlukla bu şekilde mücadele edilmesi gerekir" dedi. 

Yolsuzlukların önüne geçebilmek için ülkede para dolaşımının kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Pizişkiyan, "İslam tarihinin ilk dönemlerinde ve şu an modern dünyada uygulanan eyalet sistemi İran'da da uygulanmalıdır. Eyalet ve vilayet yönetimi İslami bir modeldir. Bundan faydalanmalıyız." ifadelerini kullandı. 

İran'da 1979'daki devrim sonrası eyalet yönetimi tartışmaları ilk olarak eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızayi tarafından gündeme getirilmişti. Rızayi, 2011'de yayınlanan "Ekonomi Federalizmi" isimli kitabında "her eyaletin kendi maddi imkanlarıyla yönetilmesi gerektiğini" savunmuş ancak
etnik kimlik hassasiyetinin üst safhada olduğu ülkede rejim; Azeri, Kürt ve Arapların ayrılıkçı taleplerinden endişe ettiği için bu görüşe sıcak bakmamıştı. İran'da Tahran merkezi yönetimi tarafından idare edilen 31 eyalet (il) bulunuyor. 

ESNAFTAN PROTESTO

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için meclis binası önünde gösteri düzenledi.

İran'dan yayın yapan "entekhab" haber sitesine göre, Tahran'daki meclis binası önünde bir araya gelen bir grup esnaf döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığını protesto etti. Eylemciler milletvekillerinden "ekonomik sorunların ivedilikle çözülmesini" istedi. 

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tahran caddelerinde gösteri düzenleyen esnafın, ekonomik sorunları protesto etmek için başlattıkları eylemde, rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti. 

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Meşhed, Kazvin ve Bender Abbas kentlerinde de onlarca esnafın başkentteki gösterilere destek vermek için grev başlattığı belirtiliyor. 

EKONOMİ

 

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