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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak

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İran 3 milyon varil petrolü borsada satacak

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: "3 milyon varil petrolün borsada yüzde 100 riyal şeklinde satışına ilişkin gerekli izin alındı" "Borsadan petrol satın alanlar ihracat yapabildi. Bu konuda bir sorun olmadı"

İran Petrol Bakanlığı 3 milyon varil ham petrolü Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunmaya hazırlanıyor. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 3 milyon varil ham petrolün Tahran Enerji Borsası'nda satışı için yasama, yürütme ve yargıdan gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Petrolün borsaya arzının gelecek hafta gerçekleşebileceğini aktaran Zengene, "3 milyon varil petrolün borsada yüzde 100 riyal şeklinde satışına ilişkin gerekli izin alındı." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Zengene, isteyenlerin borsadan yabancı kurlar üzerinden de petrol alabileceğini sözlerine ekledi.
ABD yaptırımlarının borsa üzerinden petrol alan şirketleri etkilemeyeceğini söyleyen Zengene, "Borsadan petrol satın alanlar ihracat yapabildi. Bu konuda bir sorun olmadı." diye konuştu.

Petrol Bakanlığı tarafından ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolün fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenmişti.

Petrol Bakanlığı, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı. Önceki iki satış, yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

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