İnternetten alışverişte yeni dönem... Tek istisna kitap
Hükümet yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışveriş sınırını ikinci kez düşürdü. Daha önce 75 Euro'luk sınırı 30 Euro indiren hükümet, dün de 22 Euro düşürdü. Kitap kurtlarına ise müjdeli haber geldi. Kitap veya benzeri basılı yayın alışverişinde ise 150 Euro'ya kadar gümrük vergisi ödenmeyecek. Bu kararlar 26 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın talebi üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da değişiklik yapıldı. Dünkü
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Euro'luk muafiyet limiti 22 Euro'ya düşürüldü. Bu çerçevede, karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurtdışından Türkiye’ye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için gümrük vergilerinden muafiyet limiti 22 Euro olacak. Buna göre 22 Euro ve üzeri değerdeki eşyalar için yüzde 18 vergi alınacak.
TEK İSTİSNA KİTAP
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dünkü kararla ilgili bilgilendirme notunda kişisel kullanıma mahsus kitaplar için muafiyet limitinin ise 150 Euro'ya çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca bedeli bin 500 Euro'yu ve miktarı 30 kilogramı geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük vergisi oranı da yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
HAVYAR, PARFÜM, KREMLERE ÖTV ARTI YÜZDE 20 VERGİ
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun IV sayılı listesinde yer alan havyar, parfüm, bakım kremleri, postlar, kürkler gibi ürünlerin satışında yurtiçi ile yurtdışı arasındaki haksız rekabeti ve vergi kaybını önlemek için de önlem alındı. Buna göre yurtdışından gelen ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşyaya, yüzde 20’lik ÖTV’nin yanı sıra ilave yüzde 20 tek ve maktu vergi uygulanacak.
EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA AYRICALIK
Bakanlık, karar ile ticarete konu edilmemek şartıyla, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı olup kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayının gümrük vergileri ve katma değer vergisinden muaf ithaline ve bu eşyanın operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından basitleştirilmiş usulde Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile beyanına da imkân sağlandığını duyurdu.
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