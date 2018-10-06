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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
06.10.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

İnterneti yedi bitirdi... Dünyadaki internet trafiğinin yüzde 15’ini NetflIx harcıyor

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İnterneti yedi bitirdi... Dünyadaki internet trafiğinin yüzde 15’ini NetflIx harcıyor

Dünyadaki internet trafiğinin yüzde 15’ini online video platformu Netflix harcamaya başladı. Web üzerinden izlenen videolar ve YouTube gibi platformları buna ekleyince toplam trafiğin yarısı videolar tarafından harcanıyor.

HER geçen gün daha fazla talep görmeye başlayan online video platformları, dünyadaki veri tüketiminden önemli ölçüde pay almaya başladı. İnternet bant genişliği üzerine yönetim çalışmaları gerçekleştiren Kanadalı Sandvine şirketi bunu kanıtlayan önemli bir çalışmaya imza attı. Şirketin hazırladığı 2018 raporuna göre dünyadaki internet trafiğinden en çok pay alan online platform Netflix oldu. Paylaşılan bilgilere göre Netflix’in dünyadaki internet trafiğinden aldığı pay yüzde 15’e civarına kadar çıktı. Böylelikle Netflix, bir önceki yıla göre dünya internet trafiğinden aldığı payı yüzde 3 civarında yükseltmiş oldu. İkinci sırada web tarayıcılar üzerinden izlenen videolar var. Geçen yıla göre payını yüzde 4.84 arttıran web tarayıcılar üzerinden izlenen videolar toplam internet trafiğinden aldığı dilim yüzde 13.07’e ulaştı. Üçüncü sırada ise diğer bir online video platformu olan YouTube geliyor. YouTube’un internet trafiğinden aldığı pay 11.35 olarak belirtiliyor. YouTube’u payındaki artış yüzde 3.03. Bu şirketler haricinden özellikle ABD’de önemli bir kullanıcıya sahip olan online video platformu Amazon Prime yüzde 3.69 ile listede yer alırken, oyun konsolu PlayStation’lara yapılan oyun indirmeleri de yüzde 2.67 pay aldı.

VİDEO İLK SIRADA

Kategorilere göre bakıldığında ise Netflix, YouTube ve Amazon Prime’dan anlaşılacağı üzere ilk sırada videolar geliyor. Dünyadaki toplam internet trafiğinden online video içeriklerinin aldığı pay yüzde 57.69 olarak belirtiliyor. Bu kategorideki bir önceki yıla göre artış yüzde 22.43. İkinci sırada web siteleri var. Web sitelerinin toplam internet trafiğinden aldığı pay yüzde 17.01. Üçüncü sırada yüzde 5.10 ile oyun kategorisi geliyor. Sosyal ağlar ise beklentilerin daha altında kalarak toplam internet trafiğinden yüzde 5.10 pay alıyor. Listenin gerisinde ise yüzde 4.61 ile e-ticaret, yüzde 2.84 ile dosya paylaşımı yüzde 1.72 ile mesajlaşma, yüzde 1.41 ile güvenlik, yüzde 1.41 ile depolama ve yüzde 1.05 ile online ses platformları toplam internet trafiğinden pay alıyor.

Sandvine’in yaptığı araştırmada sesli asistanlar ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin yarattığı trafik de değerlendirildi. Buna göre bir süre önce Google tarafından satın alınan akıllı termostat çözümleri geliştiren Nest’in ürünleri toplam internet trafiğinden yüzde 0.16 pay aldı ve listenin 55’inci sırasına yükseldi. Sesli asistanlarda ise Amazon’un Alexa’sı ile Apple’ın Siri’si arasında bir rekabet olduğu görülüyor. Paylaşılan bilgilere göre Alexa ve Siri internet trafiğinden yüzde 0.05’er pay alıyor. Dijital paralar ise internet trafiğinden pay almaya başlamış durumda. Buna göre Bitcoin yüzde 0.02, Ethereum ise yüzde 0.01 pay alıyor.

 

SOSYAL AĞLARDA EN ÇOK INSTAGRAM HARCIYOR

EN çok kullanılan internet kategorisi olan sosyal ağlar, toplam trafikten 5.10 pay alıyor. Bu pay içinde en çok harcamayı yapan sosyal ağ ise Instagam. Instagram’ın sosyal ağ kategorisinden aldığı pay yüzde 42.19. İkinci sırada yüzde 38.02 ile Facebook, üçüncü sırada ise yüzde 7.54 ile Snapchat geliyor. En masumu ise Twitter. Twitter’ın toplam internet trafiğinden aldığı pay yüzde 1.10 olarak paylaşılıyor. VK ve Youku yerel sosyal ağların da bu listede yer alması dikkat çekiyor.

 

 

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