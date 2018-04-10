Instagram'da dolandırıcıların ‘oltası’na takılmayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Kübra GENÇ
10.04.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Instagram'da dolandırıcıların ‘oltası’na takılmayın

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Instagram'da dolandırıcıların ‘oltası’na takılmayın

Dolandırıcılar bu kez, Instagram sayfalarında boy göstermeye başladı. Gerçeği ile ayırt edilmesi zor ürünleri uygun fiyatlarla sayfaya koyan dolandırıcılar, ödemenin bir bölümünü aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Instagram’da 10 bine yakın takipçisi olan bir hesabın, ödemesini aldığı halde ürünlerini göndermediği kişileri engellediği belirlendi. Ortada, ne bir adres ne bir muhatap bulan çok sayıda kişi ise sorunun çözümünü bekliyor.

Dolandırıcılık sistemi, teknolojinin gelişimiyle her geçen gün artarken sosyal medyanın da etkisiyle çeşitleniyor. Son olarak bazı Instagram butikleri de dolandırıcılık yöntemleri kullanarak olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Instagram’dan 10 bine yakın takipçisi bulunan ‘GucciBagsButik’ten sipariş veren müşterilerin karşılaştıkları da bunun bir örneği. Adının açıklanmasını istemeyen genç kadın ‘GucciBagsButik’ten, kendisi için sipariş verirken, sipariş verdiği hesabın kullanıcı adının da farklı olduğunu ifade ediyor ve sipariş veriyor. Ardından ‘paranın yarısını şimdi, yarısını ürün geldiğinde ödeyeyim’ diyerek kendince önlem almaya çalışıyor. Sonrasında butik hesap tarafından gönderilen IBAN numarasına parayı gönderdiği an, Instagram hesabı genç kadını engelleyip siliyor.

Yapılan incelemede bu ve bunun gibi sayfalar oldukça fazla. Tüketicilerin şikâyetler ise oldukça yoğun. Instagram’dan oluşturulan satışlarla ilgili tartışmalar da bitmiyor.

Instagramda dolandırıcıların ‘oltası’na takılmayın


BUNLARA DİKKAT EDİN
Uzmanlar, ‘Faturasız, fişsiz tamamen ‘güvene’ dayalı bu hesaplarda alışveriş yapmak zorundaysanız bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

*Sipariş veren müşteri fotoğrafları sayfada mutlaka olmalı. Diğer müşterilerle böylelikle iletişime geçebilirsiniz.
*Alışveriş yaptığınız sayfa mutlaka yorumlara açık olup olmalı. İyi ya da kötü her şeyi görebileceğiniz yer yorumlardır, unutmayın.
*Satış yapan sayfanın etiketlendiklerini de kontrol etmeyi unutmayın.
*Takipçilerini kontrol etmeniz gerekiyor. Artık çoğu sosyal medya kullanıcı satışı yapan şirket olduğu için ‘yumurta’ diye tabir edilen aslında uydurulmuş kullanıcılardan oluşan bir aldatmaca olabilir.
*Eğer ulaşabilirseniz ürün videosunu mutlaka isteyin.
*Alışveriş yaptığınız kişinin adını ve soyadını mutlaka isteyin ayrıca, telefon numarasını alın ve konuşun.
*Kapıda ödeme seçeneği olan Instagram butiklerini tercih edin.
*Ürün geldiğinde kargo görevlisinin yanında paketi açın. Direkt geri gönderme hakkına sahipsiniz unutmayın.

Instagramda dolandırıcıların ‘oltası’na takılmayın


CAYMA HAKKINI HATIRLATIN

Instagram’dan yapılan satışlarda mesafeli sözleşme geçerlidir. Yani hakkında ticaret unvanı, MERSİS numarası, iletişim bilgisi ve benzeri tanıtıcı bilgiler tüketiciye bildirmelidir. ‘Kesinlikle iade yoktur’ diye bir şey olmadığını cayma hakkı gerçeğini hatırlamaları gerektiğini belirtmez lazım.

Satın alınan ürün cayma hakkının istisnaları kapsamında değerlendirilemeyecek bir ürünse tüketicinin Instagram butiğinden aldığı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren iade etme hakkı mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken nokta; bu hakkın kullanılacağı bilgisini yazılı olarak iletmektir. Bu durumda satıcı, bu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli ve kargo masrafını tüketiciye iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici cayma hakkını kullanmak istediği halde satıcı bu hakkın kullanılmasını kabul etmiyorsa alınan ürün bedeli 3.000 TL ve altındaysa Tüketici Hakem Heyeti’ne bu bedelin üstündeyse Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak konuyu yetkili mercilere taşıyabilecektir. Satış sözleşmeleri onayı da mutlaka tüketiciye ulaştırılmalıdır.

SAVCILIĞA ŞİKÂYET EDİN
Suç yerine bağlı olarak savcılığa gidip dilekçe verebilirsiniz. Suçun işlendiği her bölgenin ayrı savcısı bulunuyor. Savcılık dilekçesi sonrası, dolandırıcı hesapla ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. Savcılığın talimatı ile, harekete geçen polis ekipleri dolandırıcı hesapların sahiplerine ulaşmak için iz sürüyor.

 

 

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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