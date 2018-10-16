İnsansız destek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
ŞEBNEM TURHAN / ANALİZ
16.10.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Sanayi üretimi ağustosta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı, bu artışta yüzde 181.5 ile insansız hava aracı ve helikopter üretimi dikkat çekti.

Analistlerin beklentisi yüzde 1.25 seviyelerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuz ayına göre yüzde 1.1 azaldı. Sanayi üretiminde gıda ve diğer ulaşım araçları imalatı dışında çoğu sektörde ya yavaşlama ya da üretim kaybı var. Gıda sektörü, et, balık ürünleri imalatı ile geçen yılın ağustosuna göre yüzde 13.4 artarak sanayi üretimine 1.7 puanlık katkı yaptı. Diğer ulaşım araçları imalatı sektörü ise helikopter, insansız hava aracı üretimindeki yüksek artışla geçen yıla göre üretimini yüzde 77.1 büyütmeyi başardı. Bunun da sanayi üretimine katkısı 1.6 puan. Diğer sektörlerdeki ivme kaybı ve üretim düşüşü ekonomik aktivitede ağustostan itibaren beklenen yavaşlamaya paralel. Analistler eylülde yavaşlamanın daha belirginleşmesini bekliyor. Özellikle iç talepteki yavaşlamanın ithalatçı sektörleri de sınırlaması öngörülüyor.

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YÜKSEK TEKNOLOJİ

Verilerde en dikkat çekici diğer ulaşım araçları imalatındaki artış. Ana sanayi üretiminde etkisi az da olsa geçen yıl ağustosa göre gösterdiği yüzde 77.1’lik artış performansıyla diğer ulaşım araçları sektörü gıdadan sonra sanayiye en olumlu katkıyı yapan ikinci sektör. Diğer ulaşım araçları sektöründe ise bu üretim artışını getiren alt grup helikopter gibi hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı. Yani insansız hava araçları. Bu alt grupta geçen yıl ağustosa göre üretim artışı yüzde 181.5. Bu yüksek teknolojili üretim olduğu için bu grupta da yüzde 26.8’lik üretim artışı yakalandı.

Üretim kaybı ise otomotiv beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında öne çıkıyor. Yine giyim, deri, eczacılık, ana metal, tatil sezonundaki otomotiv sanayi üretimindeki artışı sınırlayan sektörler.

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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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