İnsansız destek
Sanayi üretimi ağustosta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı, bu artışta yüzde 181.5 ile insansız hava aracı ve helikopter üretimi dikkat çekti.
Analistlerin beklentisi yüzde 1.25 seviyelerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuz ayına göre yüzde 1.1 azaldı. Sanayi üretiminde gıda ve diğer ulaşım araçları imalatı dışında çoğu sektörde ya yavaşlama ya da üretim kaybı var. Gıda sektörü, et, balık ürünleri imalatı ile geçen yılın ağustosuna göre yüzde 13.4 artarak sanayi üretimine 1.7 puanlık katkı yaptı. Diğer ulaşım araçları imalatı sektörü ise helikopter, insansız hava aracı üretimindeki yüksek artışla geçen yıla göre üretimini yüzde 77.1 büyütmeyi başardı. Bunun da sanayi üretimine katkısı 1.6 puan. Diğer sektörlerdeki ivme kaybı ve üretim düşüşü ekonomik aktivitede ağustostan itibaren beklenen yavaşlamaya paralel. Analistler eylülde yavaşlamanın daha belirginleşmesini bekliyor. Özellikle iç talepteki yavaşlamanın ithalatçı sektörleri de sınırlaması öngörülüyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİ
Verilerde en dikkat çekici diğer ulaşım araçları imalatındaki artış. Ana sanayi üretiminde etkisi az da olsa geçen yıl ağustosa göre gösterdiği yüzde 77.1’lik artış performansıyla diğer ulaşım araçları sektörü gıdadan sonra sanayiye en olumlu katkıyı yapan ikinci sektör. Diğer ulaşım araçları sektöründe ise bu üretim artışını getiren alt grup helikopter gibi hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı. Yani insansız hava araçları. Bu alt grupta geçen yıl ağustosa göre üretim artışı yüzde 181.5. Bu yüksek teknolojili üretim olduğu için bu grupta da yüzde 26.8’lik üretim artışı yakalandı.
Üretim kaybı ise otomotiv beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında öne çıkıyor. Yine giyim, deri, eczacılık, ana metal, tatil sezonundaki otomotiv sanayi üretimindeki artışı sınırlayan sektörler.
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