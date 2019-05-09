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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

İnsan ömrüyle ilgili önemli gelişme! Uzayacak

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İnsan ömrüyle ilgili önemli gelişme! Uzayacak

Analistlere göre genetik bilimi, big data, giyilebilir teknolojiler ve wellness alanında ortaya çıkan bir çok yeni ürün, yakında sağlıklı ortalama insan ömrünü 100 yılın çok ötesine taşıyacak. 

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America Merrill Lynch (BofA), ortalama insan ömrünün gelişen tıp teknolojileri sayesinde yakında 100 yılın çok ötesine geçebileceğini açıkladı. 

BofA analistleri Felix Tran ve Haim Israel tarafından bankanın müşterileri için hazırlanan bir rapora göre ölümü ertelemek üzere yapılan çalışmalar 2025 yılına kadar 600 milyar dolarlık bir pazar ve yatırım fırsatı oluşturacak. 

Tran ve Israel Illumina gibi gen dizilimi üzerinde çalışan firmaların, Alphabet gibi yüksek teknoloji oyuncularının ya da Novartis gibi bioteknoloji şirketlerinin, yürüttükleri çalışmalarla ortalama insan ömrünün kalitesini ve uzunluğunu görülmemiş ölçüde arttırmak üzere olduklarını ifade etti. 

Analistlere göre genetik bilimi, big data, giyilebilir teknolojiler ve wellness alanında ortaya çıkan bir çok yeni ürün, yakında sağlıklı ortalama insan ömrünü 100 yılın çok ötesine taşıyacak. 

İnsanlığın tıp üzerindeki bilgisi 2020 yılında her 73 günde bir ikiye katlanacak. Bu süre 2010 yılında 3,5 yıldı. Genom dizilimi maliyetleri de 2003 yılından bu yana %99.999 oranında ucuzladı. 

Genetik, big data, sağlık alanında çalışan yapay zeka, özel yiyecekler, hastalıksız yaşam ve üst düzey ilaçlar konularında faaliyet gösteren firmaların hisseleri şimdiden 110 milyar dolarlık bir yatırım pazarı oluşturuyor. 

İnsan genomu üzerine yürütülen çalışmalarla yeni nesil gen düzenleme teknolojisi geliştirilecek ve birçok hastalığın başlamadan engellenmesi ya da tedavi edilmesi mümkün olacak. İnsan genomu sektörü 2025 yılında 41 milyar dolarlık bir pazar haline gelecek. 

Genom dizilimi üzerinde çalışan Illumina, laboratuvar araçları üreten Agilent ve sağlık ekipmanları imalatçısı Danaher firmaları, insan genomu sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyor. 

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ve insan bedeni hakkında toplanan veri miktarının sürekli artması ile araştırmacılar patoloji, hastalıkların nedenleri ve oluşturdukları etkiler hakkında çok daha başarılı çalışmalar yürütebilecek. Bu alandaki ilerlemeler sağlık masraflarını düşürüp kişiye özel ilaç üretimini de mümkün kılacak. 2025'e kadar 36 milyar dolarlık bir iş kolu haline gelecek sağlık için yapay zeka ve big data sektöründe Google'ın yan kuruluşu Alphabet, Amazon ve Apple gibi şirketler faaliyet gösteriyor. 

BofA'ya göre özel yiyecek firmaları Dow DuPont ve WW International ise tarımsal gen düzenlemesinin yanı sıra daha sağlıklı yaşam şekilleri ve tüketim alışkanlıkları geliştirerek insan ömrünün uzamasına katkıda bulunacak.

Hastalıksız yaşam konseptinin ise 2025 yılına kadar 504 milyar dolarlık bir pazar haline gelmesi bekleniyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasında da Intuitive Surgical ve Zimmer yer alıyor.

Illumina, Sangamo, Vertex Pharma ve Neurocrine gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği üst düzey ilaç sektörü ise insanların karşılaştığı en zorlu bazı hastalıklara karşı (alzheimer, kanser, parkinson vb) tedaviler geliştirmeye çalışıyor.

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