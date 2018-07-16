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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

İnsan kaynaklarında proje ihracına başladılar

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İnsan kaynaklarında proje ihracına başladılar

Türkiye’de hayata geçirdikleri uygulamalarla Vaillant Global’de öne çıkan Vaillant Group Türkiye İK ekibi, projelerini yurtdışına taşıyor. Almanya’dan davet alan Vaillant Group Türkiye İK ekibinden 3 kişi, Vaillant Group’un faaliyet gösterdiği İngiltere, Fransa, Çin, İspanya, İtalya gibi ülkelerdeki İK ekiplerine destek verecek.

VAİLLANT Group Türkiye’de hayata geçirilen İK projeleri yurtdışına açılıyor. İK uygulamaları ile Vaillant Global’in dikkatini çektiklerini belirten Vaillant Group Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nilüfer Birdal, Türkiye’de uyguladıkları projelerin diğer ülkelerde hayata geçirilmesi için bazı çalışanların yurtdışında görevlendirildiğini söyledi. Analitik İK Faaliyetleri, Satış Prim Sistemleri, İşveren Markası ve Sosyal Medya Faaliyetleri başlıkları altında yaptıkları yaratıcı İK Uygulamaları ile Vaillant Group içerisinde öne çıktıklarını dile getiren Birdal “Türkiye İK ekibimizden 3 arkadaşımız Almanya’da çeşitli görevlere davet edildiler. Her 3 arkadaşımız da Almanya’da ikamet ederken, İngiltere, Fransa, Çin, İspanya, İtalya gibi şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki İK ekiplerine desteklerini sunacaklar” dedi.

TÜRKİYE ARTIK TREND BELİRLEYEN ÜLKE OLDU

Yurtdışında yapılan geliştirmelerin Türkiye’ye transfer edilmesinin başarı olarak görüldüğü dönemlerden, Türkiye’nin kendi kaynakları ile fark yarattığı dönemlere geçildiğine dikkat çeken Birdal “Trendi takip etmekten, trendleri belirlemeye geçiş yapmak için gereken tüm özellikler bizde var. Bu transferler Türk insanının ve Türkiye organizasyonunun başarısını kanıtlıyor. Çalışanlarımızın yurtdışı görevlere ilgi göstermesini destekliyoruz” diye konuştu.

 

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