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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9’a yükseldi

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İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9’a yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında yüzde 3,9’a yükseldiği belirtildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında, mayıs ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 3,9’a yükseldiği belirtildi. 
Ülkede toplam işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 31 bin artarak toplam 1,3 milyona yükseldi. 

İngiltere’de haziran ayında istihdam piyasasına çeyreklik bazda 115 bin kişi katıldı. 

İngiltere’de haziran ayında ortalama haftalık kazançlar ise çeyreklik bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 3,7 artış kaydetti. 

ONS İstihdam Piyasası İstatistik Başkan Yardımcısı Matt Hughes, bu yıl İngiltere’de istihdamdaki artışın büyük oranda kadınların iş gücüne olan katılımındaki yükseliş tarafından desteklendiğini belirtti. 

Gelir artışına da değinen Hughes, “Bonus ödemeleri hariç reel gelirde son dört yılın en hızlı artışını görüyoruz. Fakat halen reel gelirdeki artış finans krizi öncesindeki seviyesine dönmüş değil.” değerlendirmesinde bulundu. 

İstihdam verilerini değerlendiren Maliye Bakanı Sajid Javid, “2010 yılından bu yana toplam 2,9 milyon insanın her gün çalışıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Gelirler son on yıldan daha fazladır en hızlı yükselişini yaşıyor. Britanya halkına ve İngiliz hükümetine sıkı çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Kamu hizmetlerimize daha da fazla yatırım yapabiliriz.” ifadelerini kullandı. 

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