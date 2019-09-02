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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.09.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İngiltere'de fiyatların düşmesi bekleniyor

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İngiltere'de fiyatların düşmesi bekleniyor

KMPG, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız olarak ayrılması halinde ülkedeki konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 düşmesinin beklendiği belirtildi.

Merkezi İsviçre'de bulunan finansal hizmetler şirketi KMPG'den yapılan açıklamada, anlaşmasız ayrılığın İngiltere'deki konut fiyatlarına etkisine yer verildi.
Açıklamada, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız şekilde ayrılması halinde konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 azalmasının beklendiği belirtilerek, uzun dönemde konut fiyatlarının toplamda yüzde 10-20 seviyesinde düşüş kaydedebileceği bildirildi.

İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılması halinde fiyatların yüzde 1,3 artmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, "İnşaat firmalarının bozulan ekonomik görünüm nedeniyle piyasaya daha az konut sağlaması bekleniyor." denildi.

Açıklamada, İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılmaması halinde gelecek yıl konut fiyatlarında en büyük düşüşün yüzde 7,5 ile Kuzey İrlanda'da, yüzde 7 ile de başkent Londra'da kaydedilmesinin beklendiği belirtildi. 

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