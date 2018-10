İngiltere’de 5’inci projeye başlıyor

Yatırım değeri 42 milyon pound değerinde olan projenin 2020 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Londra’nın Tottenham bölgesinde, Seven Sisters Caddesi’nde konumlanan ve Ant Yapı’nın ülkedeki beşinci projesi olan Apex House; biri 23 diğeri ise 7 katlı iki binadan oluşuyor. İngiltere’nin yanı sıra şu an Rusya ve Amerika dahil yurt dışında konut, otel, fabrika ve rezidans gibi ihalesi kazanılmış 40’ın üzerinde projelerinin bulunduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Yabancı bir firmanın dahil olmasının çok zor olduğu İngiltere pazarında, 7 milyon pound yatırım değerindeki 20-22 Eaton Place Konut Projesi’ni tamamlarken, Apex House ile ülkedeki beşinci projemize başlamanın mutluluğu içindeyiz. Yakın zamanda İngiltere’de faaliyete geçmemize rağmen emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm işlerini üstlendiğimiz projenin her aşamasında titizlikle çalışıyoruz” diye konuştu. Apex House’da toplam 163 konutun yanı sıra 4 sıra ev ve her binanın zemin katında küçük birer dükkân bulunuyor. John McAslan+Partners’in mimarisini üstlendiği Apex House; belediyenin sürdürülebilir ve çevreci tasarım kriterlerine uygun olarak, toplu taşıma ve bisiklet kullanımını ön planda tutacak şekilde tasarlandı.