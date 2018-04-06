İneğini satıp gitti havayolu şirketi kurdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
06.04.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

İneğini satıp gitti havayolu şirketi kurdu

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İneğini satıp gitti havayolu şirketi kurdu

DENİZLİ Pamukkale'de otel inşaatlarında çalışırken ailesi için aldığı ineği satıp, 300 dolarla 1995 yılında Japonya'ya giden Abdullah Arpa, geçen zaman içinde pilot eğitimi alıp, kendi şirketini kurdu.

İlkokulu bile bitiremeyen Arpa, uçak simülatöründe pilot eğitirken, şirketinin jetini de alıp servet sahibi oldu. Aslen Vanlı olan 42 yaşındaki Abdullah Arpa, meslek hayatına çocukken bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile yaparak başladı. İlkokulu bitiremeyen ve 21 kardeş olan Abdullah Arpa, bir süre oto galeride araç yıkadı, ardından da Denizli Pamukkale'de inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, harç karan Arpa, bir yandan da turistlere kartpostal satıp, zamanla İngilizce'yi öğrendi.

İNEĞİ SATIP, JAPONYA'YA GİTTİ

1995 yılında ailesine aldığı ineği satan Abdullah Arpa, 300 dolarla Japonya'ya gitti. Tokyo'da 12 gün parklarda yatan Arpa, bir tavuk çiftliğinde tanıştığı Japon vatandaşının aracılığı ile iş buldu. Türkiye'den Japonya'nın uçakla 12 saat sürdüğünü belirten Arpa, "300 dolarla uçağa bindim. 12 saat boyunca uçakta, 'Çok para tutar' diye hiçbir şey yemedim. Kalacak yerim olmadığı için Tokyo'da Yoyogi Parkı'nda 12 gün boyunca yattım. Tavuk çiftliğinde bana iş bulan kişiye iş karşılığı bir maaşımı verdim. Tavuk çiftliğinden sonra inşaat işlerinde de çalıştım. Para kazanınca seyyar kebap arabası alıp, satış yaptıktan sonra işler iyi gidince Türk restoranı açtım. Para kazanmaya başlayınca bir süre sonra 3 restoranım ve bir barım oldu" dedi.

İneğini satıp gitti havayolu şirketi kurdu

PİLOT EĞİTİMİ ALDI

Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı satıp, ABD'nin Hawaii Eyaleti'ne gidip, pilotluk eğitimi aldı. Pilot lisanslarını aldıktan sonra Hawaii'de bir hava yolu şirketinde 6 ay boyunca, yakın adalara uçakla yolcu taşıdı. Daha sonra Japonya'ya dönen Arpa, üç arkadaşıyla birlikte küçük bir uçak alıp, yolcu taşımaya başladı. Kendisinin olmadığı sırada 4 yıl önce uçağın düştüğünü ve pilot ortağı ile 3 yolcunun öldüğünü söyleyen Arpa, "Uçağın düşmesinin ardından vazgeçmedim. Kendim özel bir şirkette pilot olarak uçmaya devam ettim. En az 1500 saat uçtum. Bu arada İngiltere'ye gidip, Boeing 747-400 yolcu uçağı eğitmen lisansımı aldım. Dubai, Londra gibi şehirlere yolcu taşıdım. Buralara da yaklaşık 1000 saat uçtum" diye konuştu.

İneğini satıp gitti havayolu şirketi kurdu

ŞİRKET KURUP, JET ALDI

Japonya'da kendi şirketini kurup, kiraladığı uçakla özel yolcu taşıyan Arpa, "Kurduğum şirkette Japonlara pilot eğitimi vermeye başladım. Şu anda 50'inin üzerinde öğrencim var. Onlara pilotaj eğitimi veriyorum. Dünyada 20 tane olan uçak simülatörlerinden birisi de benim şirketimde. Şirketimin biri kendine ait, diğeri kiralık 2 jeti var. 8 ayrı havaalanında yer hizmetleri ile alışveriş mağazalarım var. Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yaptığım günleri unutamıyorum, zabıtadan dayak bile yemiştim. Hayat önüme ne engel çıkarsa çıkarsın, hiç vazgeçmedim ve hayallerimi gerçekleştirdim. İnşaatlarda amelelik yaptım, ilkokulu bile maddi imkansızlıklar nedeniyle bitiremedim. Ama şimdi çok sayıda çeşitli uçaklardan eğitmen lisanslarım var ve pilot eğitiyorum" şeklinde konuştu.

Abdullah Arpa, Japonya ve Hawaii'de pilotluk için yeteneğin yeterli olduğunu, Türkiye'de ise kurallar gereği bu mesleği yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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