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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.04.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

İndirim "tuzakları"na dikkat

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İndirim "tuzakları"na dikkat

Bazı mağazaların şişirilmiş fiyatlar üzerinden yaptıkları "sözde" indirimler ve bir malın fiyatını vitrine koyarak indirimin tüm ürünlerde yapılıyormuş gibi sunulması, esnaf ve tekstil sektörü temsilcilerinin tepkisini çekti.

Baharın gelmesiyle bir yandan ellerindeki kışlık ürünlere yönelik indirim etiketlerini camekanlarına yapıştıran mağazalar, diğer yandan ilkbahar-yaz koleksiyonlarının tanıtımını yapıyor. Bazı iş yerlerinin vitrinlerindeki yüzde 100'e varan indirim etiketleri, tüketicilerin de kafasını karıştırıyor.
Hazır giyim sektörü ve esnaf temsilcileri, mağazalardan bazılarının "şişirilmiş" fiyatlar üzerinden "göstermelik" indirimler yaptığını, bazılarının da bir üründeki fiyat indirimini, tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterdiğini belirterek tüketicileri uyardı.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve çevresindeki illerde geride kalan kışın çok çetin geçmediğini, bu nedenle kışlık ürünlerin Ankaralı sanayici ve esnafın elinde kaldığını söyledi.

Mağazaların stoklarını eritmek için yüksek oranlı indirim çıkartmalarıyla vitrinlerini süslediğine işaret eden Karakuş, söz konusu indirimlere çekidüzen verilmesi gerektiğini bildirdi. Karakuş, "İndirimler Avrupa'daki gibi sadece yaz ve kış aylarının girişinde yapılması lazım. 10 yıl önce bu konuda bir düzenlemeye gidilecekti. Ticaret odaları bu işe çok önem veriyordu ama olmadı. Şu an 365 gün indirim var. Bu gerçekçi değil, tüketici kandırılıyor. Şişirilmiş fiyatlar üzerinden indirim yapılarak tüketici aldatılıyor. Böylelikle gerçekten indirim yapan kurumsal firmaların kampanyaları inandırıcılığını kaybediyor." dedi.

Karakuş, yüzde 60-70'ler ve hatta yüzde 100'lere varan ve belli periyodu olmayan indirimler karşısında tüketicinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak sosyete pazarı ve belli günlerde kurulan semt pazarlarındaki indirimlerin yanıltıcı olabileceğini bildirdi.
Buna karşın kurumsal firmaların yaz ve kış sezonlarında yaptığı indirimlerin daha gerçekçi olduğuna dikkati çeken Karakuş, "Halkımız, piyasa bilinirliği olan firmalardan alışveriş yapsın. Gerçekten kaliteyi ucuza alabilirsiniz, kurumsal firmalar bu konuda doyurucu indirimler yapıyorlar. Pazarlarda marka diye tabir edilen imitasyon ürünleri almayın." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞ VİTRİNLERE BAKTIĞINDA GÖRDÜĞÜ İNDİRİM İLANLARINA İNANMIYOR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de büyük mağazaların vitrinlerinde göz aşinalığı yaratan ve sonu gelmeyen indirimli satışlarla tasfiye ilanlarına çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Vatandaş vitrinlere baktığında gördüğü indirim ilanlarına inanmıyor." dedi.
İndirim ilanları ve reklamları veren bazı firmaların hem fiyat hem de kalite olarak tüketiciyi yanılttığını belirten Palandöken, "Kalitesi düşük ürünlere ya da bir ürünün çeşitlerine uygulanan indirim sonucu tüketicinin algısıyla oynanıyor. Ürünün hak ettiği değer zaten belirlenen fiyat olmasına rağmen, yüzde 70 indirimli gösterdikleri satış yöntemi geliştirmişler. Bir ürüne yapılan indirim sanki tüm ürünlere yapılıyormuş gibi gösterilerek halk aldatılıyor. Bu yöntem vatandaş için kurulmuş bir tuzaktır." diye konuştu.

Palandöken, yaşanan kuralsızlık içinde zarar edenin vatandaş olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
"Haksız rekabetin önüne geçilmesinin yanı sıra vatandaşın türlü indirim aldatmalarıyla alışverişe yönlendirilmesi doğru değil. Kuralsızlık sonucu oluşan haksız rekabet, genel ekonomiye, en fazla da esnaf ve sanatkarımıza büyük darbe vurmaktadır. Bu haksız rekabetin üzerinde durulmalı ve indirimli satışlar mutlaka bir kurala bağlanmalıdır."


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