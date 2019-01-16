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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

"İMOB aracılığıyla 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

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"İMOB aracılığıyla 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 22-27 Ocak'ta gerçekleştirilecek 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (CNR İMOB) aracılığıyla 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

GÜRCAN, yaptığı yazılı açıklamada, Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık iş birliğiyle CNR Expo'da bu yıl 15. kez düzenlenecek fuarın, 22-27 Ocak'ta gerçekleştirileceğini aktardı.

İMOB'un dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu belirten Gürcan, "600 katılımcının yer alacağı ve 170 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 6 gün sürecek. ABD, Romanya, Moldova ve Mısır gibi 35 ülkeden markalar direkt fuarda yer alacak. Aynı zamanda yaklaşık 130 ülkeden 60 bin yabancının da ağırlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün geçen yılı 3,1 milyar doları aşan ihracatla kapattığını kaydeden Gürcan, 15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı aracılığıyla 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

İhracatta 172 ülkeye ve 202 gümrük noktasına ulaştıklarını aktaran Gürcan, "Sektörümüz açısından 14 yıldır düzenlenen İMOB, büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere, her yıl farklı ülkelerden önemli iş insanlarını ağırlayarak ticaret hacmimizi yaklaşık yüzde 30 oranında arttırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"MOBSAD ÜYELERİNİN KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT DEĞERİ 25 DOLAR"

Nuri Gürcan, MOBSAD olarak fuara 12 yıldır katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörünün kilogram başına ihracatı 3,5 dolarken, MOBSAD üyelerinin yaptığı ihracatta bu rakam ortalama 25 dolara çıkıyor. Sektörün zanaatkar yönü yüksek kısmındayız. ABD'den Çin'e kadar birçok ülkede MOBSAD üyeleri, otellerden villalara kadar çok sayıda projenin yapımında yer alıyor. Kalitesi ve zanaatkarlığıyla ön plana çıkan İtalyanlara göre daha kısa sürede işler ortaya koyuyoruz. Dünyada 'Türk mobilyası' algısının oluşmasında önemli rol oynuyoruz. Ülkemizin ihracatına büyük katkı sunuyoruz."

Gürcan, MOBSAD üyelerinin dünyada 2 bin perakende noktasında bulunduğunu ve 5 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

MOBİLYACILAR, ROTAYI HİNDİSTAN VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE KIRDI

MOBSAD Başkanı Gürcan, mağazalar da dahil edildiğinde iç pazarda 65 bin iş yeri bulunan ve 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl fuardaki hedefinin Hindistan ve Latin Amerika ülkeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır alternatif pazarlara yönelmiş durumdayız. Hindistan'a son bir yılda ihracatımızı yüzde 61 artırarak yaklaşık 10 milyon dolara çıkardık. İMOB'da Hintlileri ağırlayacağımız gibi hükümetimizin son dönemde ağırlık verdiği Latin Amerika pazarına yönelik çalışmalarımızı da arttırmış bulunuyoruz. Son bir yılda ihracatımızı Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'a yüzde 816 artırarak 646 milyon dolara, Benin'e yüzde 452 artırarak 501 milyon dolara, Venezuela'ya ihracatımızı yüzde 45 artırarak 107 milyon dolara çıkardık. Hedefimiz 10 milyar dolara ulaşan Latin Amerika pazarında mobilya sektörünün de payını arttırabilmek."

Gürcan, fuarda, özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ahşaba işlenmiş halini ön plana çıkartacaklarını da aktardı.

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