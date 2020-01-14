İmar disiplini kökten değişiyor

Hürriyet’in dün gündeme getirdiği yasa teklifi hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaçak yapılaşma cezasında 81 ilde eşitliğe dayalı uygulamanın değişeceğini belirtti. Muş, “Kaçak yapılarla ilgili metrekare başına bir rakam belirleniyor ve 81 vilayetimizin tamamında aynı uygulanıyor. Bu rakam belirlenirken arsanın emlak değerini baz alarak ceza artırılarak uygulanacak” dedi. Muş’un verdiği örneğe göre aynı metrekarede kaçak yapının Bayburt’taki cezasıyla İstanbul Maslak’taki cezası farklı olacak. Bayburt’ta 15 bin lira civarında olan ceza, Maslak’ta 1 milyon 360 bin 461 liraya çıkacak. Muş teklifle ilgili şu bilgileri verdi: “Eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa bu hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak. Ruhsatsız ya da kaçak yapıların tespiti halinde ortaya çıkacak tutanağın bir kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Kaçak kısımların vatandaş tarafından düzeltilmesi talep edilecek. Vatandaş bunu yapmazsa ilgili belediye gerçekleştirecek ve belediyenin de yapmaması durumunda bakanlık devreye girerek kaçak kısımları yıkacak. Burada ortaya çıkacak harcamalar yüzde 100 artırılarak ilgili yerdeki belediyeden tahsil edilecek.” Muş, kaçak yapıların satışını engellemek için tapulara şerh konulacağını da söyledi.

SINIRSIZ KATA SON

“Binalar istenildiği kadar yukarı gidemeyecek” diyen Muş, “Bundan sonra çıkacak imar planları kısıtlanmış olacak. Etraftaki ortalama yüksekliklere bakılarak bir yükseklik belirlenecek. Mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltilmesini belediyelerden talep ediyoruz. Belediyeler bu tarihe kadar yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları resen yapacak. Kaçak yapılarda olduğu gibi ortaya çıkacak masrafları yüzde 100 arttırarak belediyeden tahsil edecek” diye konuştu. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, mevcut yüksek yapılarla ilgili kısıtlama getirmiyor. Kat sınırlamasının, inşaata başlanmayan planlarla ilgili uygulanacağını belirten Muş, “Teklife göre, bundan sonra imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek” dedi. Bundan sonra hiçbir belediyenin parsel bazlı imar değişikliği yapamayacağını ifade eden Muş şunları söyledi: “Ancak talep olması halinde ve bir adadaki bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı plan değişiklikleri yapılabilir. Fakat burada ortaya çıkan bir değer varsa değer artışının tamamı kamuya geçecek. Buradaki oranlar; büyükşehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25’ini ilçe belediyesi, yüzde 25’ini büyükşehir belediyesi, yüzde 25’ini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 25’i de Maliye’nin hesabına yatırılacak.”