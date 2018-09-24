İmar barışına iade hakkı
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2018 tarihinde son bulacak olan “İmar Barışı” nın uzatılmasının ekonomiye sağlayacağı katkıya değinen, Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya sürenin uzatılmasıyla ekonomiye 50 milyar liraya yakın katkı sağlanabileceğini vurguladı.
İmar Barışı’na bugüne kadar 5 milyon 161 bin başvuru ve 3 milyar lira ödemenin olduğunu belirten Çatalkaya, “İmar Barışı’nda 3 milyara liraya yakın bir gelir ekonomimize kazandırıldı. Başvuru süresi bir yıl daha uzatılırsa hedeflenen rakamlara ulaşılabilir. Kanunun içerisinde de bir yıl uzatılabilir ibaresi bulunuyor. Başvuru süresinin uzatılması ekonomimize de katkı sağlayacak. Çok uzun geçirilen tatil dönemi, ekonomik durgunluk ve okul dönemi rakamların bu seviyede kalmasında etkili oldu” dedi.
İMAR BARIŞINDA İADE HAKKI GELDİ
20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, imar barışı kanununda yapılan son değişiklikleri de değerlendiren Çatalkaya, “Resmi Gazetede imar barışı kanunu ile ilgili yeni yapılan değişiklikler yayınlandı. Yapılan son düzenlemeler ile yanlış beyanda bulunan hak sahipleri bu beyanlarını düzeltebilecek ve fazla ödemiş oldukları yapı kayıt bedellerini iade alabilecek. Daha önce havuz, spor sahaları, istinat duvarları, dolgu alanları ile iskele, liman, tersane gibi deniz yapıları için imar barışına başvuruda bulunulamazken; hak sahipleri yapılan son düzenlemeler ile imar barışından yararlanabilecek” diye belirtti.
İmar barışında yapılan değişikliklerin başvuru sayısını artıracağını da vurgulayan Çatalkaya, “Özellikle AVM, hastane, fabrika, otel, imalathane gibi kullanım ve inşaat alanları fazla olan yapılar için imar barışı yapı kayıt bedeli çok yüksek çıktığından bu tür yapılara başvurular sınırlı sayıdaydı. İmar barışı kanununda yapılan son değişiklik ile bu tür yapılarda 1000 m2 altındaki projeye aykırı eklenti ve değişiklikleri için bina alanı üzerinden değil, 1000m2 üzerinden imar barışı yapı kayıt bedeli ödenecek. İmar barışında yapılan son değişiklik ile daha çok vatandaş, imar barışından yararlanacak ve imara aykırı yapılarını resmileştirip iskanlı tapularını alabilecek” diye konuştu.
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