İmar barışına destek kredisi
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘imar barışı’ kampanyasına katılmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenler için yüzde 1.99’dan başlayan faiz oranlarıyla özel bir kredi kampanyası başlattı.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “İmar barışı konusunda ülkemizde adeta bir seferberlik oldu. TEB olarak, ihtiyaç sahiplerine uygun koşullarda kredi imkanı sunarak bu kampanyaya destek oluyoruz” dedi.
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