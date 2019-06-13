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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.06.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Murat Kurum 'İmar Barışı uzayacak mı' sorusuna cevap verdi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı uzayacak mı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlar başvuruları yapıp imar barışından faydalanacaklar. Yani vatandaşımızla devletimiz barışacak. Bundan sonraki süreçte biz de bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapacağız” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Basın mensuplarının “İmar barışı” ile ilgili sorularını yanıtlayan Kurum, “İmar barışı, vatandaşımızın mülkiyet problemleri, yine elektrik, su ve doğalgazla alakalı alamadıkları hizmetleri almaları açısından yapılmış bir düzenleme. 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapılarımızı ilgilendiriyor” şeklinde yanıtladı.

Başvuruları daha önce gelen talepler doğrultusunda iki kez uzattıklarını ve son başvuru tarihinin 15 Haziran 2019 olduğunu hatırlatan Kurum, başvurunun iki gün sonra tamamlanacağının altını çizerek, “Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bugüne kadar bu başvuruları 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandılar. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara 469 bin şeklinde yer alıyor. Başvurularımızın bitmesine müteakip ödeme süremiz de 30 Haziran’da tamamlanıyor. Bu süreçten vatandaşlarımızın da yoğun şekilde faydalandığını görüyoruz. Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi ve tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını Belediye Başkanlarımız ve valilerimiz ile yapacağımızı buradan belirtmek isterim” diye konuştu.

Şu an için yatırılan bedelin yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira olduğunu söyleyen Kurum, başvurulara ilişkin yüzde 90 vatandaşın bu süreçten faydalandığını vurguladı. Ayrıca Kurum, vatandaşın bu süreçten oldukça memnun olduğunu kaydetti.

Bu tip binaları olan vatandaşların son 2 günü iyi değerlendirmesini bir kez daha hatırlatan Kurum, “Vatandaşlar başvuruları yapıp imar barışından faydalanacaklar. Yani vatandaşımızla devletimiz barışacak. Bundan sonraki süreçte biz de bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.
Tüm Türkiye çapında 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettikleri bilgisini veren Kurum, bu çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

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