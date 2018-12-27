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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.12.2018 - 09:01, Son Güncelleme:

İmar barışı son gün ne zaman? İmar barışı uzatılacak mı?

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İmar barışı son gün ne zaman? İmar barışı uzatılacak mı?

İmar barışı ne zaman bitiyor sorusu, yapı kayıt belgesi bulunmayan gayrimenkul sahiplerinin araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Aralık tarihinde sona ereceği geçtiğimiz aylarda açıklanan imar barışı için 'uzatılacak mı?' sorusu gündemde yer alıyor. Peki, henüz kaydı olmayan taşınmazlarını kayıt altına almak isteyen birçok kişinin yakından takip ettiği imar barışı uzatılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İmar barışı uzatılacak mı sorusu, çeşitli nedenlerle yapılarının kaydı bulunmayan gayrimenkul sahiplerinin araştırdığı konu olmaya başladı. Normal şartlar altında 31 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan imar barışı için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

İMAR BARIŞI UZATILACAK MI?

Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba teklif görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş milletvekillerinin süre uzatımıyla ilgili sorularına “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” dedi. 

İmar barışı uygulamasını Boğaz bölgesinde genişleten maddeyi de içeren torba teklif dün komisyonda görüşüldü. Teklifteki imar barışı düzenlemesini anlatan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç, maddenin Beykoz’u içerdiğini belirtti. Bilgiç, “Daha önce Beykoz’un koordinatları gelmediği için, imar barışından bu bölümü çıkarmıştık. Sarıyer’de ne yapıldıysa burada yapılan o. Başka bir şey yok.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise, maddeyle ilgili olarak “İstanbul’da bazı binalar zor duruyor. Üfleseniz yıkılacak. Şimdi bu tabut binalar ve bu depremlerin sorumluluğu vatandaşta diyerek kanun çıkartıyoruz. Bunun vebali herkesin olur.” dedi. Paylan, düzenleme sonrası imar barışı başvuruları için süre uzatımı olup olmayacağını da sordu. Soruya cevap veren AK Partili Mehmet Muş, “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” bilgisini verdi. Muş, başka bir soru üzerine de, “ Süre uzatımıyla alakalı... Bu, yürütmenin bir konusu. Bakanı aradım, dönüş yapacak bana, uzatıp uzatmayacak mısınız meselesine bir cevap isteyeceğim kendisinden. Fakat burada, dediğiniz gibi, yıl sonu geldi, dolayısıyla bakanlığın burada bir tasarruf kullanması gerekiyor ki vatandaşlar bundan faydalanabilsin, makul bir süre.” ifadelerini kullandı.

 

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