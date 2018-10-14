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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.10.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

İmar Barışı başvurularında sona yaklaşıldı

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İmar Barışı başvurularında sona yaklaşıldı

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İmar Barışı başvuru süresinin 31 Ekim Çarşamba günü sona ereceğini söyledi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, çıkarılan İmar Barışı Yasasının vatandaşların yıllardır sürüncemede kalan ve bir türlü sonuçlanamayan kaçak ve projesine aykırı yapılmış yapılarının iskan sıkıntılarının çözümünde büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Çolpan, yapıların imar kurallarına uygun olup olmadıkları, imara uygun inşa edilmiş olmalarına rağmen daha sonra kaçak olarak bölümler eklenmesi ile uygunluğu bozulan yapıların resmiyet kazandırılması için imar affı gerektiğini belirterek, "İmar Barışı, 2981 Sayılı İmar Yasası, imar ve gecekondu yasalarına uymayan şekilde inşa edilmiş ya da inşa aşamasında olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen ve İmar Affı olarak bilinen kanundur" dedi.

Başvuru süresinin uzatılmaması halinde son günün 31 Ekim 2018 Çarşamba tarihi olduğunu belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, hiçbir şekilde mevcut imar kanunu kapsamında ruhsatlandırılamayan ve bunun sonucu olarak da iskan alamayacak olan kaçak veya projesine aykırı yapılmış yapıların bu yasadan faydalanarak yapı kayıt belgelerini almaları konusunda uyara Çolpan "Başvuru için artık son günler. Özellikle Yenice Mahallemizdeki sahil şeridinde bulunan iskansız yapı sahiplerinin en kısa sürede başvurularını tamamlamaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu durumda olan tüm yapılar bu kanundan faydalanmalıdır" ifadelerini kaydetti.

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