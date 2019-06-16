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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ILO’da gündem Türkiye

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
ILO’da gündem Türkiye

ULUSLARARASI Çalışma Örgütü’nün (ILO) geçen hafta Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda Türkiye’deki çalışma hayatı da tartışıldı. Konferans kapsamındaki aplikasyon komitesinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Türkiye ile ilgili son gelişmeleri ve iddiaları tartıştı. Aplikasyon Komitesi’nin tartışmalar sonrasında alacağı karar ise önümüzdeki hafta belli olacak.

Ülkelerin çalışma hayatlarında ILO sözleşmelerine uyup uymadığını inceleyen ILO Aplikasyon Komitesi, 12 Haziran’da toplandı.

Komiteye katılan çalışan temsilcileri, Türkiye’ye yönelik birçok eleştiri getirdi. Çalışan temsilcilerinin eleştirileri arasında sendikaların örgütlenmesine ilişkin birçok sınırlamanın uygulamada görüldüğü savı da yer alırken, sendikaların kendilerini sansürlemek durumunda kaldığı da belirtildi. İşveren temsilcileri ise hükümet tarafından sunulan bilgileri yardımcı bulduklarını açıklarken, hükümete yapıcı diyalogun devam etmesi çağrısında bulundu. Türkiye’yle ilgili oturumda Azerbaycan, Ukrayna, Belçika gibi ülkeler de görüş bildirdi.

Toplantıda, Türkiye’yle ilgili eleştirileri yanıtlayan bakanlık bürokratları, “Son 1 Mayıs kutlamalarının sendikalar ve konfederasyonlar tarafından çeşitli şehirlerde barışçıl bir şekilde kutlandığı bir ülkede, gösteri ve toplantı organizasyonu özgürlüğünde sıkıntı olduğunu tartışmak garip” ifadelerini kullandı. Talep edildiği gibi Anayasa Mahkemesi kararlarının birkaç örneğini de getirdiklerini belirten bakanlık yetkilileri, çalışma hayatı ve sendikalarla ilgili iyileştirici kanalların açık ve iyi çalıştığını kaydetti. Bakanlık yetkililerinin yanıt verdiği eleştirilerden biri de büyükşehir belediyelerinde ertelenen grevler oldu. Yetkililer, grev erteleme ve yasaklar konusunun iki ayrı konu olduğunu kaydetti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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