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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk YEKA türbini dönüyor

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İlk YEKA türbini dönüyor

Türkiye yenilenebilir enerjide bir basamağı daha geride bırakıyor. Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun 2017’de düzenlenen ilk YEKA ihalesinin ardından kurulan 100 milyon dolarlık fabrikada üretim başlıyor. Yüzde 65 yerlilik şartına uygun yapılan fabrikada rüzgâr türbini üretilecek. Türbinler 5 bölgedeki santrallarda 1.1 milyon evin elektriğini karşılayacak.

 

ENERJİDE dışa bağımlılığı azaltmak ve doğal kaynaklardan üretimi artırmak için harekete geçen Türkiye, bu anlamda bir adım daha atıyor. Yetkililer, yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nın (YEKA) Türkiye’nin dev temiz enerji projelerinin temelini oluşturduğunu, YEKA’lardaki yerlilik oranı şartının da hem Türkiye’nin enerji gücünü arttırdığını hem de yerli üretimi güçlendirdiğini ifade ediyor. Bunun son örneği ise 2017’deki bin megavatlık ilk YEKA yarışması olan RES-1 ihalesini kazanan Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu türbin fabrikası oldu. 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla inşa edilen fabrikanın Türkiye’de kurulmasındaki en büyük etken ihaledeki yüzde 65’lik yerlilik oranı şartı. Daha önceki RES’lerde kullanılan türbin ve diğer teknolojilerin büyük bölümü ithal ediliyordu.

500 KİŞİ ÇALIŞACAK

8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK) ‘İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri’ başlıklı panelinde YEKA projesinin ilk türbin fabrikası kasım sonunda devreye gireceğini açıklayan Siemens Gamesa CEO’su Ebru Çiçekliyurt, “Fabrikamızın inşası tamamlanmış durumda. Bu ay sonu itibarıyla fabrika üretime hazır hale gelecek. İzmir’deki fabrikada üretilecek nasellerin yıllık 100 adet planlandığını, bunun ise yaklaşık 500 megavat elektrik üretebilecek bir potansiyele tekabül ettiğini ifade etti. Çiçekliyurt, “Fabrikamız 40 bin metrekare bir yerleşkede bulunuyor ve projenin tamamlanmasıyla 500 kişilik bir istihdam yaratacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

KAPASİTE ARTIŞI

Kalyon Enerji Süt Yöneticisi Hakan Yıldırım da ilk yapılan YEKA ihalesinde yoğunlaşılan konuların başında bu projenin finansman aşamasının gerçekleştirilmesinin geldiğini söyledi. YEKA-1 kapsamında açılacak fabrikanın 8-10 ay içinde üretimini tam kapasiteye çıkaracağını belirten Yıldırım, “Bu projeyi hepimiz başardık. Ciddi sıkıntılar yaşadık, farklı açılımlar ve çözümler denedik. Finansman noktasında J.P. Morgan gibi bir bankayı aranjör olarak gösterdik. Şu an geldiğimiz noktadan dolayı mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

RES-1 ihalesi kapsamında Kayseri-Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale ve Bilecik-Kütahya-Eskişehir bölgelerinde her biri en az 50 megavat büyüklüğünde santrallar kurulacak. 1 milyar doların üstünde yatırım yapılacak olan santralların işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak. Santrallarda toplam 3 bin 750 istihdam sağlanacak.

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