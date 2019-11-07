İlk YEKA türbini dönüyor

ENERJİDE dışa bağımlılığı azaltmak ve doğal kaynaklardan üretimi artırmak için harekete geçen Türkiye, bu anlamda bir adım daha atıyor. Yetkililer, yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nın (YEKA) Türkiye’nin dev temiz enerji projelerinin temelini oluşturduğunu, YEKA’lardaki yerlilik oranı şartının da hem Türkiye’nin enerji gücünü arttırdığını hem de yerli üretimi güçlendirdiğini ifade ediyor. Bunun son örneği ise 2017’deki bin megavatlık ilk YEKA yarışması olan RES-1 ihalesini kazanan Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu türbin fabrikası oldu. 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla inşa edilen fabrikanın Türkiye’de kurulmasındaki en büyük etken ihaledeki yüzde 65’lik yerlilik oranı şartı. Daha önceki RES’lerde kullanılan türbin ve diğer teknolojilerin büyük bölümü ithal ediliyordu.

500 KİŞİ ÇALIŞACAK

8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK) ‘İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri’ başlıklı panelinde YEKA projesinin ilk türbin fabrikası kasım sonunda devreye gireceğini açıklayan Siemens Gamesa CEO’su Ebru Çiçekliyurt, “Fabrikamızın inşası tamamlanmış durumda. Bu ay sonu itibarıyla fabrika üretime hazır hale gelecek. İzmir’deki fabrikada üretilecek nasellerin yıllık 100 adet planlandığını, bunun ise yaklaşık 500 megavat elektrik üretebilecek bir potansiyele tekabül ettiğini ifade etti. Çiçekliyurt, “Fabrikamız 40 bin metrekare bir yerleşkede bulunuyor ve projenin tamamlanmasıyla 500 kişilik bir istihdam yaratacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

KAPASİTE ARTIŞI

Kalyon Enerji Süt Yöneticisi Hakan Yıldırım da ilk yapılan YEKA ihalesinde yoğunlaşılan konuların başında bu projenin finansman aşamasının gerçekleştirilmesinin geldiğini söyledi. YEKA-1 kapsamında açılacak fabrikanın 8-10 ay içinde üretimini tam kapasiteye çıkaracağını belirten Yıldırım, “Bu projeyi hepimiz başardık. Ciddi sıkıntılar yaşadık, farklı açılımlar ve çözümler denedik. Finansman noktasında J.P. Morgan gibi bir bankayı aranjör olarak gösterdik. Şu an geldiğimiz noktadan dolayı mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

RES-1 ihalesi kapsamında Kayseri-Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale ve Bilecik-Kütahya-Eskişehir bölgelerinde her biri en az 50 megavat büyüklüğünde santrallar kurulacak. 1 milyar doların üstünde yatırım yapılacak olan santralların işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1.5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak. Santrallarda toplam 3 bin 750 istihdam sağlanacak.