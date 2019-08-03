İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık
Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı.
Bu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, azalış yaşanan tek kent Batman oldu. Türkiye'de 7 kentte altın mevduatları 1 milyar liranın üzerinde bulunurken, en fazla altın mevduatına sahip iller 16,5 milyar lirayla İstanbul, 5,4 milyar lirayla Ankara ve 2,9 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı.
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