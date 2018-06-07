İlk kazma vuruluyor!

2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük projelerinden olan ‘Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’ için ilk kazma vuruluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen projede inşaatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Kiptaş yapacak ve çalışmalar cumartesi günü başlayacak. İlçedeki 6 bin bina ve 24 bin bağımsız birim adım adım yenilenecek. Dönüşümde ilk uygulama ‘Van Blokları’ olarak bilinen alanda yapılacak. Kiptaş 128 konutu 8-10 ayda tamamlamayı planlanıyor. Pojenin tamamının ise 5 yılda bitmesi öngörülüyor.

İlçede dönüşüm sürecinin finanse edilebilmesi için vatandaşın evi yüzde 20 oranında küçülecek. Projeleri üstlenen Kiptaş ise ilçedeki yeni yapılacak 500 bin metrekare ticari birimlerin sahibi olacak. Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, imar barışından gelecek bütçenin de dönüşümde kullanılacağına dikkat çekti ve İBB’nin ilk kez bu yıl dönüşüm için 1 milyarlık kaynak ayırdığını ifade etti. Yıldırım ilçenin tümü için yapılacak yatırımın ise 2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

KURTARMA OPERASYONU

Hayata geçecek projeyi ‘Şehrin merkezini kurtarma operasyonu’ olarak tanımlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bölgede 14 yıldır mülkiyet ve tapu sorunun çözümü için çalışıldığını ifade etti. Süreci anlatan Demircan, “İlk 10 yıl bölgeyi sit alanı olmaktan çıkardık. Vakıf ve hazine ile değiş tokuş işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşın mülkiyeti için tapu tahsis belgesinden başlayarak yaptığı tüm tasarrufları kayıt altına aldık ve vatandaşları hak sahibi olacak hale getirdik. Son 4 yıl içerisinde ise imar planı yaparak yerleri belirledik. Yeşil alan, okul alanları ve sit alanı kaydı olan yerlerdeki kişilerin haklarını belirledik ve tapu vermeye başladık. 24 bin hak sahibinin dönüşümde kaç metrekare yer alacaklarını tespit ettik. Okmeydanı’nı 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm alanı ilan ettik. Bugün itibari ile 100 bin vatandaşımızın hayatını doğrudan ilgilendiren dönüşümde önemli bir aşamaya geldik” dedi.

1400 ANLAŞMA YAPILDI

1400 birim için anlaşmaya vardıklarını belirten Başkan Demircan, “Bölgede kiracı olan vatandaşın TOKİ’den kurasız ev sahibi olmasını sağlayacağız. Hak sahiplerine de aylık 1250 lira kira, 2500 lira da taşınma yardımı yapacağız. Dönüşüm sonrası da vatandaşımız aynı bölgede kalacak, yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşın cebinden para çıkmadan dönüşüm çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

Okmeydanı’nda mevcutta 2 milyon 250 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Bu alanda hak sahiplerine verilecek alan 1 milyon 750 bin metrekare. Yapılan dönüşüm çalışmaları sonrası bina oturma alanı azalacak, 3 ila 5 katlı binalar 9-10 kat olacak. Bu şekilde ilçede yüzde 1 kadar olan yeşil alan yüzde 20’ye çıkacak.