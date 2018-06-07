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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
07.06.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

İlk kazma vuruluyor!

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İlk kazma vuruluyor!

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı İstanbul Okmeydanı’nda uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm süreci cumartesi günü başlıyor. İlçenin tamamı için 2 milyar dolar yatırım yapılacak. 6 bin bina ve 24 bin bağımsız birim yenilenirken, ilçede yüzde 1 kadar olan yeşil alan da yüzde 20’ye çıkacak.

İlk kazma vuruluyor2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük projelerinden olan ‘Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’ için ilk kazma vuruluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen projede inşaatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Kiptaş yapacak ve çalışmalar cumartesi günü başlayacak. İlçedeki 6 bin bina ve 24 bin bağımsız birim adım adım yenilenecek. Dönüşümde ilk uygulama ‘Van Blokları’ olarak bilinen alanda yapılacak. Kiptaş 128 konutu 8-10 ayda tamamlamayı planlanıyor. Pojenin tamamının ise 5 yılda bitmesi öngörülüyor.

İlçede dönüşüm sürecinin finanse edilebilmesi için vatandaşın evi yüzde 20 oranında küçülecek. Projeleri üstlenen Kiptaş ise ilçedeki yeni yapılacak 500 bin metrekare ticari birimlerin sahibi olacak. Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, imar barışından gelecek bütçenin de dönüşümde kullanılacağına dikkat çekti ve İBB’nin ilk kez bu yıl dönüşüm için 1 milyarlık kaynak ayırdığını ifade etti.  Yıldırım ilçenin tümü için yapılacak yatırımın ise 2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

KURTARMA OPERASYONU
Hayata geçecek projeyi ‘Şehrin merkezini kurtarma operasyonu’ olarak tanımlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bölgede 14 yıldır mülkiyet ve tapu sorunun çözümü için çalışıldığını ifade etti. Süreci anlatan Demircan, “İlk 10 yıl bölgeyi sit alanı olmaktan çıkardık. Vakıf ve hazine ile değiş tokuş işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşın mülkiyeti için tapu tahsis belgesinden başlayarak yaptığı tüm tasarrufları kayıt altına aldık ve vatandaşları hak sahibi olacak hale getirdik. Son 4 yıl içerisinde ise imar planı yaparak yerleri belirledik. Yeşil alan, okul alanları ve sit alanı kaydı olan yerlerdeki kişilerin haklarını belirledik ve tapu vermeye başladık. 24 bin hak sahibinin dönüşümde kaç metrekare yer alacaklarını tespit ettik. Okmeydanı’nı 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm alanı ilan ettik. Bugün itibari ile 100 bin vatandaşımızın hayatını doğrudan ilgilendiren dönüşümde önemli bir aşamaya geldik” dedi.

1400 ANLAŞMA YAPILDI
1400  birim için anlaşmaya vardıklarını belirten Başkan Demircan, “Bölgede kiracı olan vatandaşın TOKİ’den kurasız ev sahibi olmasını sağlayacağız. Hak sahiplerine de aylık 1250 lira kira, 2500 lira da taşınma yardımı yapacağız. Dönüşüm sonrası da vatandaşımız aynı bölgede kalacak, yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşın cebinden para çıkmadan dönüşüm çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

İlk kazma vuruluyor
Okmeydanı’nda mevcutta 2 milyon 250 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Bu alanda hak sahiplerine verilecek alan 1 milyon 750 bin metrekare. Yapılan dönüşüm çalışmaları sonrası bina oturma alanı azalacak, 3 ila 5 katlı binalar 9-10 kat olacak. Bu şekilde ilçede yüzde 1 kadar olan yeşil alan yüzde 20’ye çıkacak.

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