İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı

Burdur Gölü kuzeyindeki köylerde ise Mayıs ayında başlayan toplama ve yağ çıkarma işlemleri büyük ölçüde tamamlanırken, haziran ayı sonlarına kadar devam ediyor. Endüstriyel olarak dünyada sadece Isparta-Burdur ve Bulgaristan'da üretimi yapılan gülden elde edilen gülyağı, gül suyu ve konkreti, başta parfüm ve kozmetik sanayi olmak üzere ilaçtan gıdaya birçok sektörde kullanılıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜMLERDE KULLANIYOR

150 kişilik ekip tarafından bir günde toplanabilen ortalama 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kilo gülyağı çıkarılıyor. Parfümde kokunun kalıcılığını sağlayan bu gülyağı ise dünyaca ünlü kozmetik markalarının parfümlerinde kullanılıyor.

Görselliğiyle büyüleyen gül bahçeleri, hem Isparta hem Burdur'da binlerce aileye gelir kaynağı oluşturuyor. Bu yıl gül bahçelerinde kilogramı 1.7-2 TL arasında değişen fiyatlarla gül toplanıyor. Gül sezonunun sonuna yaklaşılırken Isparta ve Burdur'un Ardıçlı, Lisinia Doğa Yaşam Alanı gibi bazı bölgelerinde gül çiçeği toplama ve toplanan gül çiçeklerinin kazanlarda yaklaşık 1 saat kaynatılarak ayrıştırılan gülyağı işlemi sona erdi. Gül mevsiminde Isparta ve Burdur'daki bahçelerini her yıl binlerce yerli ve yabancı turist de ziyaret ediyor. Ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de gül suyu, reçeli, sabunu, kolonyası, kremi gibi ürünlerden satın alarak bölgede ekonomik hareketlilik yaratıyor.

İLK SATIŞ 9 BİN EURO

Isparta'da güllerin en erken açtığı Ardıçlı Köyü’nde gül üreticisi olan ve köyün de eski muhtarı olan Yakup Yolcu, yaklaşık 3 bin dekar alanda gül çiçeği üretimi olduğunu, toplanan gül çiçeği miktarının da 1000 tonu aştığını söyledi. Ardıçlı'daki gül çiçeklerinden 300 kilogram civarında da gülyağı çıktığını aktaran Yolcu, dün Belçika'dan bir alıcıya kilosu 9 bin Euro'dan ilk satışın yapıldığını kaydetti. Yolcu, bölgedeki üretim kimyasal ilaç kullanılmadan yapıldığı için organik denilebilecek düzeyde olması nedeniyle fiyatların da normale göre yüksek olduğunu dile getirdi.

LİSİNİA'DA EKOLOJİK ÜRETİM

Burdur'un Karakent Köyü yakınındaki ve Burdur Gölü'nün kuzeyinde bulunan Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nın kurucusu Öztürk Sarıca, toplam 30 ton gül çiçeği elde ettiklerini açıkladı. Burdur'daki toplam üretiminse 300 ton civarında olduğunu belirten Öztürk Sarıca, gül bahçelerinde hiç kimyasal ilaç kullanmadıklarını ve ekolojik üretim yaptıklarını söyledi.

EKOLOJİK GÜLDE 2 TL FARK

Geçen yıl gül çiçeğinin kilosunun 11.5 TL, gül yağının ise 7 bin 500-9 bin Euro arasında değiştiğini anlatan Sarıca, bu yıl henüz hem gül çiçeği hem de gül yağı fiyatlarının belli olmadığını, fiyatların da arz-talep dengelerine göre oluşacağını açıkladı. Sarıca, kimyasal ilaç kullanılmadan ekolojik üretim yapılan gül çiçeği fiyatlarının normal üretime göre fiyatta 2 TL fark ettiğini söyledi. Sarıca, genel olarak gülsuyunun ise yağlı ve yağ altı olarak 10 liradan 40 liraya kadar değişen fiyattan satıldığını aktardı.

30 BİN DEKARDA 13 BİN TON

Isparta'da yaklaşık 30 bin dekar alanda gül üretimi olduğunu belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği rekoltesinin de 13 bin ton civarında olduğunu açıkladı. Gül çiçeği, gülyağı ve konkretiyle ilgili fiyatların henüz belli olmadığını belirten Hasan Çelik, maliyet hesapları ve alıcı-pazarın talepleri doğrultusunda temmuz ayının ortalarına doğru fiyatların belli olabileceğini söyledi.

2 TON GÜL YAĞI STOĞU VAR

Geçen yıldan Bulgaristan ve Türkiye'de gülyağı stokları kaldığına işaret eden Çelik, "Bulgaristan'da 1.5 ton, Türkiye'de ise 500 kilogram civarında olmak üzere dünyada toplam 2 ton civarında gülyağı stokundan bahsediliyor. Bu tür durumlarda alıcıların geçen yıllarda fiyatları aşağı çekmeye çalıştığına dikkat çeken Çelik, “Henüz bu safhada değiliz. İnşallah tamamlandığında hem bizim hem üreticimizin yüzünü güldürecek fiyatlar oluşur" dedi.

GEÇEN YILKİ GÜLYAĞI KİLO FİYATI 8 BİN EURO

Geçen yılki gülyağı kilogram satışının 8 bin Euro'dan yapıldığını belirten Hasan Çelik, ilerleyen zamanlarda ise 7 bin 500 Euro'ya kadar gerilediğini, konkret fiyatının ise 800 Euro olduğunu söyledi. Üreticiden gül çiçeği alımının 9.20 TL'den gerçekleştiğini belirten Çelik, yüksek fiyattan gül çiçeği veya gülyağı satışı yaptıklarını belirtenlerin ise küçük miktarlar olduğundan piyasada belirleyici fiyatlar olamayacağını vurguladı.