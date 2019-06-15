İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı
GeriEkonomi İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
15.06.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da yılda 13 bin ton, Burdur'da ise 300 ton pembe renkli gül çiçeği üretiliyor. İlk gül yağı satışı kilogramı 9 bin Euro’dan satıldı.

Burdur Gölü kuzeyindeki köylerde ise Mayıs ayında başlayan toplama ve yağ çıkarma işlemleri büyük ölçüde tamamlanırken, haziran ayı sonlarına kadar devam ediyor. Endüstriyel olarak dünyada sadece Isparta-Burdur ve Bulgaristan'da üretimi yapılan gülden elde edilen gülyağı, gül suyu ve konkreti, başta parfüm ve kozmetik sanayi olmak üzere ilaçtan gıdaya birçok sektörde kullanılıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜMLERDE KULLANIYOR

150 kişilik ekip tarafından bir günde toplanabilen ortalama 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kilo gülyağı çıkarılıyor. Parfümde kokunun kalıcılığını sağlayan bu gülyağı ise dünyaca ünlü kozmetik markalarının parfümlerinde kullanılıyor.

Görselliğiyle büyüleyen gül bahçeleri, hem Isparta hem Burdur'da binlerce aileye gelir kaynağı oluşturuyor. Bu yıl gül bahçelerinde kilogramı 1.7-2 TL arasında değişen fiyatlarla gül toplanıyor. Gül sezonunun sonuna yaklaşılırken Isparta ve Burdur'un Ardıçlı, Lisinia Doğa Yaşam Alanı gibi bazı bölgelerinde gül çiçeği toplama ve toplanan gül çiçeklerinin kazanlarda yaklaşık 1 saat kaynatılarak ayrıştırılan gülyağı işlemi sona erdi. Gül mevsiminde Isparta ve Burdur'daki bahçelerini her yıl binlerce yerli ve yabancı turist de ziyaret ediyor. Ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de gül suyu, reçeli, sabunu, kolonyası, kremi gibi ürünlerden satın alarak bölgede ekonomik hareketlilik yaratıyor.

İlk gül yağı kilosu 9 bin Eurodan satıldı
İLK SATIŞ 9 BİN EURO

Isparta'da güllerin en erken açtığı Ardıçlı Köyü’nde gül üreticisi olan ve köyün de eski muhtarı olan Yakup Yolcu, yaklaşık 3 bin dekar alanda gül çiçeği üretimi olduğunu, toplanan gül çiçeği miktarının da 1000 tonu aştığını söyledi. Ardıçlı'daki gül çiçeklerinden 300 kilogram civarında da gülyağı çıktığını aktaran Yolcu, dün Belçika'dan bir alıcıya kilosu 9 bin Euro'dan ilk satışın yapıldığını kaydetti. Yolcu, bölgedeki üretim kimyasal ilaç kullanılmadan yapıldığı için organik denilebilecek düzeyde olması nedeniyle fiyatların da normale göre yüksek olduğunu dile getirdi.

LİSİNİA'DA EKOLOJİK ÜRETİM

Burdur'un Karakent Köyü yakınındaki ve Burdur Gölü'nün kuzeyinde bulunan Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nın kurucusu Öztürk Sarıca, toplam 30 ton gül çiçeği elde ettiklerini açıkladı. Burdur'daki toplam üretiminse 300 ton civarında olduğunu belirten Öztürk Sarıca, gül bahçelerinde hiç kimyasal ilaç kullanmadıklarını ve ekolojik üretim yaptıklarını söyledi.

İlk gül yağı kilosu 9 bin Eurodan satıldı
EKOLOJİK GÜLDE 2 TL FARK

Geçen yıl gül çiçeğinin kilosunun 11.5 TL, gül yağının ise 7 bin 500-9 bin Euro arasında değiştiğini anlatan Sarıca, bu yıl henüz hem gül çiçeği hem de gül yağı fiyatlarının belli olmadığını, fiyatların da arz-talep dengelerine göre oluşacağını açıkladı. Sarıca, kimyasal ilaç kullanılmadan ekolojik üretim yapılan gül çiçeği fiyatlarının normal üretime göre fiyatta 2 TL fark ettiğini söyledi. Sarıca, genel olarak gülsuyunun ise yağlı ve yağ altı olarak 10 liradan 40 liraya kadar değişen fiyattan satıldığını aktardı.

30 BİN DEKARDA 13 BİN TON

Isparta'da yaklaşık 30 bin dekar alanda gül üretimi olduğunu belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği rekoltesinin de 13 bin ton civarında olduğunu açıkladı. Gül çiçeği, gülyağı ve konkretiyle ilgili fiyatların henüz belli olmadığını belirten Hasan Çelik, maliyet hesapları ve alıcı-pazarın talepleri doğrultusunda temmuz ayının ortalarına doğru fiyatların belli olabileceğini söyledi.

2 TON GÜL YAĞI STOĞU VAR

Geçen yıldan Bulgaristan ve Türkiye'de gülyağı stokları kaldığına işaret eden Çelik, "Bulgaristan'da 1.5 ton, Türkiye'de ise 500 kilogram civarında olmak üzere dünyada toplam 2 ton civarında gülyağı stokundan bahsediliyor. Bu tür durumlarda alıcıların geçen yıllarda fiyatları aşağı çekmeye çalıştığına dikkat çeken Çelik, “Henüz bu safhada değiliz. İnşallah tamamlandığında hem bizim hem üreticimizin yüzünü güldürecek fiyatlar oluşur" dedi.

GEÇEN YILKİ GÜLYAĞI KİLO FİYATI 8 BİN EURO

Geçen yılki gülyağı kilogram satışının 8 bin Euro'dan yapıldığını belirten Hasan Çelik, ilerleyen zamanlarda ise 7 bin 500 Euro'ya kadar gerilediğini, konkret fiyatının ise 800 Euro olduğunu söyledi. Üreticiden gül çiçeği alımının 9.20 TL'den gerçekleştiğini belirten Çelik, yüksek fiyattan gül çiçeği veya gülyağı satışı yaptıklarını belirtenlerin ise küçük miktarlar olduğundan piyasada belirleyici fiyatlar olamayacağını vurguladı.

İlk gül yağı kilosu 9 bin Eurodan satıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli açıkladı: Yüzde 40 arttırdık, dünya üçüncüsüyüz
Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili uyarısı
Bakan Kurum: 2019 sonuna kadar hazırlamış olacağız
İlk gül yağı kilosu 9 bin Euro'dan satıldı