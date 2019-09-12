İlk drone gücü 2020'de

YILLARDIR terörle mücadele eden Türkiye, operasyonel gücüne yeni bir boyut kazandırıyor. Yakın zamanda profesyonel orduya geçen ve savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan Türkiye, yeni taktik ve saha ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdiği kamikaze drone’larla çok sayıda operasyonel başarı elde etmişti. Ancak Türkiye bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin (STM) Genel Müdürü Murat İkinci, “Daha önce yaptığımız drone’lar askeri olarak büyük bir güç yakalamamızı sağlamıştı. Özellikle KARGU rakiplerine göre çok üstün. KARGU’lardan bir sürü oluşturduk. Bu sürü yaklaşık 3 ay sonra yani 2020 başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek ve göreve başlayacak. Özellikle Doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında son derece kritik operasyonlar gerçekleştiren ordumuz için bu sürü çok kritik bir role sahip olacak” dedi.

30 DRONE’LUK BİRLİK

Dünyada sürü drone’lar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldığını ve savunma mühendislerinin bu alanda ciddi çalışmalarda bulunduğunu söyleyen İkinci, “Dünyada şu an bu ölçüye ulaşan yok. Ekip 30 drone’dan oluşuyor. Her KARGU’nun tanımlı bir görevi var. Operasyon sırasında ekipteki drone’lardan biri saldırıya uğrar ya da arızalanırsa diğer KARGU’lar onun yerine geçip ona tanımlı görevi yerine getiriyor. Hepsi yapay zekaya sahip ve yüz tanıma sistemleri var. Her biri 70 kilogramdan az. Ayrıca patlayıcı ve çeşitli ekipmanlar taşıyabiliyorlar. 15 kilometre menzilleri var. Patlayıcılar ile 30 dakika havada kalabiliyorlar” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SÜRÜSÜ

Sürü drone’ların en önemli özelliği gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilememeleri. KARGU sürüsü gibi sistemlerin bu sitemlere karşı çok başarılı olduğunu belirten İkinci, “Saldırısı sürüsünün yanında şimdi bir de bu sürülere karşı savunma özelliği yapacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu sürüler bir askeri birliği çok kısa sürede imha edebilir. O yüzden savunma sürüleri de büyük önem taşıyor. Ayrıca bir kamikaze drone’nun maliyeti bir güdümlü füzeden daha az” ifadeleri kullandı.

KENDİNİ İMHA EDİYOR

Gündüz ve gece etkin operasyon

Otonom hassas vuruş

Hedefe güdümlü imha

Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

Görüntü işleme

10x optik yakınlaştırma

2 eksen stabilize EO ve IR çıkarılabilir özgün POD seçenekleri

HAVALİMANINDA TAKSİ SÜRESİNE ÇÖZÜM

HAVALİMANLARINDA taksi sürelerinin uzadığını aktaran STM Genel Müdürü Murat İkinci, “Bu sektörün maliyetlerinin artmasına neden oldu. Bu konu hakkında yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Uçaklar taksi yolunda motor çalıştırmayacak. Uçakların hareketini başka bir araç sağlayacak. Böylece yakıt maliyetleri büyük oranda azaltılacak” dedi.

TEKNOFEST GENÇLERE ÖRNEK OLACAK

STM olarak sadece drone teknolojilerinde değil gemi ve denizaltı teknolojilerinde de dünyada önemli bir başarı yakaladıklarını aktaran Murat İkinci, şunları söyledi: “Uzayda da mini uydular için çalışıyoruz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürebilmek için gençlere ihtiyacımız var. Genç mühendis bulmakta güçlük çekiyoruz. 17-22 Eylül’de düzenlenecek Teknofest İstanbul bizim gençlerle buluştuğumuz çok önemli bir organizasyon. Tekonofest İstanbul bizim bu zorluğu aşmamızı sağlıyor. Ayrıca bu yıl Teknofest kapsamında World Drone Cup’ı düzenliyoruz. 38 ülkeden 64 pilot yarışacak. Böylece Teknofest aracılığı ile drone konusunda dünyaya da bir tanıtım yapmış olacağız.”