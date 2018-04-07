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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
07.04.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

İlk çeyrekte rekor büyüme

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İlk çeyrekte rekor büyüme

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 18 artırarak 7.8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Türkiyenin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılının ilk 3 ayında rekor bir büyüme ile yolcu sayısını yüzde 18 artırarak, 7.8 milyon yolcuya çıkardı. Yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 18 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 5.3 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 19a ulaştı. Mart ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 722 bin olarak açıklandı. Yolcu sayısı Mart ayında geçen yılın Mart ayına oranla yüzde 15 oranında arttı. Mart ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15er oranında artış elde etti.

"2018 YILINA YÜKSEK ORANDA YOLCU ARTIŞIYLA BAŞLADIK"

İlk 3 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSGnin CEOsu Ersel Göral, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 18lik yolcu artışının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi, 2018 yılına yüksek oranda bir yolcu artışıyla başladık. Bu artışın yılın ilk çeyreğinde de yüzde 18 oranında bir büyüme ile devam etmesi bizi oldukça mutlu etti ve yıl sonu hedefimiz için bizleri daha da umutlandırdı. 2018 yılı için en önemli hedefimiz, yolcu sayımızdaki artışı yıl sonunda çift hanelerde tutabilmek olacaktır. Rakamsal verilerin yanı sıra terminal içinde yolcularımızın konforunu ve memnuniyetini artırıcı bir dizi önlemler de alıyoruz. Yeni ticari alanları hizmete sokmak ve yeni havayollarını bünyemize katmak da diğer önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle, bizi tercih eden tüm misafirlerimize, değerli iş ortaklarımıza ve özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. dedi

 

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