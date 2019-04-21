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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

İlk çeyrekte cebimize 67,4 milyon TL'lik bozuk para girdi

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İlk çeyrekte cebimize 67,4 milyon TL'lik bozuk para girdi

2009 yılından bu yana cebimize giren bozuklukların toplamı 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 TL'ye ulaştı. Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana 7 milyar 860 milyon 630 bin 562 adede yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL'lik bozuk para girdi. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 174 milyon 420 bin adede yükseldi. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 67 milyon 397 bin 400 TL olarak hesaplandı.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde 47 milyon 40 bin adet 1 lira, 17 milyon 280 bin adet 50 kuruş, 23 milyon 760 bin adet 25 kuruş, 34 milyon 200 bin adet 10 kuruş, 45 milyon 900 bin adet 5 kuruş ve 6 milyon 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 860 milyon 630 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 798 milyon 593 bin 768 lira oldu.

EN ÇOK 5 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.  2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 892 milyon 371 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 884 milyon 158 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 810 milyon 730 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 173 milyon 857 bin 250 adet 25 kuruş, 817 milyon 80 bin 450 adet 50 kuruş ve 282 milyon 432 bin 550 adet 1 kuruş verildi. 

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