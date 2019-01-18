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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

İklimlendirme sektörü seçime hazırlanıyor

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İklimlendirme sektörü seçime hazırlanıyor

Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 18 Ocak 2019 Cuma günü 14. Genel Kurulu'nu yapmaya hazırlanıyor.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren 115 firmayı bünyesinde bulunduran dernekte yeni yönetim kurulun seçileceği genel kurul için hummalı bir çalışma mevcut. Sektöründe yarım asırlık geçmişe sahip ve iklimlendirme sektörünün ilk imalat şirketi olan ALDAĞ A.Ş.'nin ağırlığı seçim öncesi süreçte tüm gücüyle hissediliyor.

Çarşaf liste usulü ile yapılan seçimlerde aday listesinde yer alan tüm isimler arasından en çok oy alan isimden başlayarak aşağıya doğru sıralanıyor. 9'u asıl 5’i yedek toplam 14 yönetim kurulu üyesinin belirleneceği yönetim kurulu seçiminde ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu tarafından yönetim kuruluna aday gösterilen firmanın Genel Müdürü Doruk Oflaz tüm adaylar arasında favori gözüküyor. Sektör kulislerinden alınan bilgiye göre 18 Ocak’ta yapılacak genel kurulun İSKİD’in kurulduğu tarihten buyana yapılan en yüksek katılıma ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

 ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu yaptığı açıklamada; “İSKİD genel kurulunun hem ülkemiz hem de sektörümüz açısından olumlu neticelere vesile olmasını umuyorum. Asıl olan ülkemizin ve sektörümüzün kazanımlarıdır” dedi.

 

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