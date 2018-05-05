İki tekerde yeni nesil

BAHAR aylarıyla birlikte artık evde veya kapalı alanlarda vakit geçirmek istemiyoruz. Herkes kendisini dışarıya atarak geziyor, yürüyüş yapıyor, spor aktivitelerine katılıyor veya arkadaşlarıyla buluşuyor. Tüm bu aktiviteler için ise en iyi araçlardan biri tartışmasız bisikletler. Dışarıda geçirilen zamandan alınan keyfi maksimum düzeye çıkaran bisiklet dünyası, teknolojiyle daha da keyifli ve güvenli bir hale geliyor. Elektrikli bisikletler, iki tekerleğin en önemli dönüşümünü gerçekleştirdi. Ancak pedal çevirerek kendi gücümüzle ilerlemenin keyfinin yeri ayrı. Peki sıradan bir bisiklet, teknoloji yardımıyla nasıl dönüştürülür? Biz de bu hafta bu sorunun peşine düştük ve bisiklet sürüşlerinizden alacağınız keyfi arttıracak birçok teknolojik çözüm bulduk.

ANAHTAR TAŞIMA DERDİNE SON

Bisiklet sahiplerinin en önemli sorunlarının başında gittikleri yerlerde bisikletlerini kilitlemeleri ve sonrasında da kilidi açmak için kullandıkları anahtarı taşımak zorunda kalmaları geliyor. Akıllı kilitler ise bu sorunu çözüyor. XC Ushio’nun geliştirdiği yeni nesil kilit modeli, akıllı telefonlara bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanıyor. Bisikleti kilitlemek istediğiniz uygulamayı açıyorsunuz ve kilit tuşuna basıyorsunuz. Açmak için ise uygulamadan kilidi aç tuşuna basmak yeterli. 150 TL

TELEFONLARI DA KAMERALARI DA ŞARJ EDİYOR

Siva Atom, lastiğin kenarına monte ediliyor ve tıpkı dinamolu lambalarda olduğu gibi üzerindeki bataryayı şarj ediyor. Çıkarılabilir yedek bataryası sayesinde dilediğiniz her yerde iPhone, Android telefonlar, GoPro, şarjlı ışıklar, GPS, bluetooth hoparlör gibi elektronik cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. IP-4 standardını bulunduran model, hava koşullarına dayanıklı ve çamurluk, sepetlik ve gövdenin çoğu yerine takılabiliyor. Diskli frenli ve pedal frenli bisikletlerle uyumlu değil. 297.50 TL

BİSİKLET BİLGİSAYARI

Özellikle bisikleti yoğun tempolu spor için kullanıcılar için performansı ölçümleme en önemli konuların başında geliyor. Bisikletler için geliştirilen bilgisayarlar ise bu konudaki en iyi seçeneklerin başında. Polar’ın geliştirdiği ‘V650’ adındaki model, 450 kilometrelik bir alanının harita bilgisinin indirilmesini ve burada yapılan sürüşlerde kullanıcılara en doğru rota bilgisini veriyor. Ayrıca model, bir nabız ölçen sensörle geliyor. Sürüş sırasında kullanıcıların kalp atışlarının bilgisayar ekranından takip etmesinin yanı sıra performansın da daha doğru bir şekilde ölçülmesini sağlıyor. 1.379 TL

KAYBETMEKTEN KORKMAYIN

Bisiklet sürüşü sırasında cebinizde pek çok şey olabilir. Otomobil veya ev anahtarınız bunların başında geliyor. En iyi çözüm ise takip cihazları. Bu konuda geliştirdiği ürünlerle öne çıkan Tile’ın Pro serisi, nerede olursanız olun kaybettiğiniz eşyaları bulmanıza yardımcı olur. Yeni model, 60 metre kapsama alanına, su geçirmez yapıya ve önceki Tile modellerinden iki kat yüksek sese sahip. Bir eşyanızı kaybettiğiniz de ise Tile’ın uygulamasını açıyorsunuz ve eşyanızın nerede olduğunu harita üzerinden görüyorsunuz. 289 TL (2’li paket)

OTOMOBİL FARI GİBİ

Bisiklet konusunda en önemli konuların başında aydınlatma geliyor. Hem karşıdan gelenleri uyarmak hem de sürücünün yapılacak yolun çok daha net görünmesi konusunda bisiklet farlarına önemli rol düşüyor. Bu alanda yeni ürünler sunan şirketlerden biri olan Sigma, ‘Buster 600’ modeliyle otomobillerin aydınlatmasına yakın bir performans yakaladı. 600 lümen ışık gücü sayesinde 100 metreye kadar görünürlük sağlayan model, 17 derece aydınlatma açısına sahip. 430 TL

OYUN DÜNYASI

BU KEZ GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR

LIFE is Strange Before the Storm, oyunu ilk bölümünden 3 yıl öncesine geri götürüyor. Ana karakter olan Chole Price, Rachel Amber adında popüler ve başarılı bir kızla arkadaşlığa adım atıyor. Arkadaşlar korkularının üstesinden gelmenin bir yolunu arıyor. 220 TL

HAFTANIN TRENDİ

DOKUNMATİK JESTLERE SAHİP

SwiftPoint GT, dokunmatik yüzeylere sahip olan hassas ve sezgisel hareketleri algılayabilen bir mouse. Kaydırma çubuklarına bağlılığınızı ortadan kaldırarak popüler ofis ve üretkenlik uygulamalarında işinizi hızlandırıyor. 416,50

UYGULAMA

ERKEN YAT, ERKEN KALK

SLEEPTOWN, kullanıcıların belirledikleri uyku zamanlarına göre uyarılarda bulunuyor. Belirlenen yatma ve kalma hedefleri gerçekleştirildiğinde, sanal bir ev kurmanız sağlanıyor. Uygulama iOS işletim sisteminde yer alıyor. 8,99 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

SAÇ KURUTMADA ‘İON’ YARIŞI

Saç kurutma makinesinin üflediği havada oluşan statik elektriği sıfırlayan bu yeni teknoloji, saçların yıpranmasını ve bakımsız görünmesini engelliyor. Tüketiciler açısından önemli olan bu yeni teknolojiye sahip olan saç kurutma makinelerini karşılaştırdık.