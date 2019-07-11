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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İhtiyaç sahibine dönme vakti

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
İhtiyaç sahibine dönme vakti

İnşaat sektöründe yarım asırdır faaliyet gösteren Mesa’nın yönetim kurulu başkanı Erhan Boysanoğlu, konut sektöründe yaşanan sorunların her kesime ders olduğunu söyledi. Lüks konutta stok olduğunu belirten Boysanoğlu, “Devlet artık gerçek ihtiyaç sahibine dönmeli” dedi.

 

GAYRİMENKUL şirketi Mesa bu yıl 50’inci yılını kutluyor. 50 yılda 104 bin konut üreten, 19 milyon metrekare inşaat yapan şirket yaklaşık 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. Yarım asırlık tecrübeye sahip Mesa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu durgun dönemden geçen gayrimenkul sektörünü değerlendirdi. Boysanoğlu’na göre en temel sorun sağlıklı veri eksikliği. Geliştiricilerin bu nedenle hatalı üretim yaptığını belirten Boysanoğlu, “Sektörümüzün ana sorunu sağlıklı istatistiki bilginin bulunmaması. Bugün stokla ilgili bir sorunun ana sebebi bu. Elimizdeki veriler yeterli olmadığı için ihtiyacın ne yönde olduğunu tespit etmek güç oluyor. Bu durumda da tüm konut sektörü olarak aynı sınıfa yönelik projeleri hayata geçirmeye yöneliyoruz. Şu an da üst segment konutta bir stok var” dedi.

KONUTA İHTİYAÇ VAR

Stoklara karşın hala konut ihtiyacı olduğuna da dikkat çeken Boysanoğlu, sadece nüfus artışı sebebiyle yaklaşık her yıl 600 bin konut ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Boysanoğlu, “Bugün geldiğimiz nokta aslında ders oldu. Devlet artık gerçek ihtiyaç sahibine dönmeli. En çok arsa devletin elinde. O da arsa payına yüzde 40-50 dediğinde bunlar oldu. Gerçek ihtiyaç sahibine yöneldiğimiz zaman yıllık 1.5 milyon konut satışları çok rahat görürüz” dedi. Sektörde sıkıntı yaratan iki konunun arsa maliyeti ve faiz olduğunu belirten Boysanoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedeli. Arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu rakamları yok. Avrupa’da arsa payı yüzde 25’i geçmez. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına olumlu yansır.”

İhtiyaç sahibine dönme vakti

SEKTÖR CANLANACAK

Faizler yükseldiğinde yatırım tercihinin mevduattan yana kullanıldığını belirten Boysanoğlu, “Onlar sadece paranın değerini koruyorlar. Konut fiyatları gerçekten dipte diyebiliriz. Bu sıkıntılı dönem geçtikten sonra konuta yatırım yapanlar çok daha ciddi kâr edecekler. Bir de yüksek faizden etkilenen ihtiyaç sahibi kesim var. Faiz oranları yüzde 1’e, 0.90’a geldiği takdirde sektör yine hareketlenir. 50 yıllık yaşam döngümüzde ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1.5-2 yıl sürdüğünü gördük. Stoklar konusunda da doğru adımlar atılırsa, 2020 yılının ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” şeklinde konuştu.

Sorunların çözümü noktasında Emlak Katılım Bankası’ndan umutlu olduğuna vurgu yapan Boysanoğlu, “Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Polonya’da herkesin inşaat yapma şansı yok. Arsanız var ve onu projelendirmek istiyorsanız bir bankaya gidiyorsunuz. Proje hazırlandıktan sonra müteahhide ihale ediliyor. Bütün kontrol bankanın elinde. Bizde de böyle olmalı” dedi.

14 ŞANTİYE DEVAM EDİYOR

12’si Türkiye’de 2’si yurtdışında olmak üzere 14 aktif şantiyeleri olduğunu dile getiren Boysanoğlu, bu yıl 1.4 milyar TL ciro beklediklerini söyledi. Yurtdışında Özbekistan ve Polonya’da devam eden 2 şantiyeleri olduğunu söyleyen Boysanoğlu, “Uluslararası ortaklıklar gündemimizde olacak. 50 yıl içinde geliştirdiğimiz yurtdışındaki bağlantılarımızın yanı sıra öncelik verdiğimiz ülkeler Rusya, Polonya, Romanya ve Özbekistan olacak. Özbekistan’daki müşavirliğimizi müteahhitliğe dönüştürmeyi planlıyoruz. Polonya’da 2 arsa daha almak üzereyiz. Rusya’da 4 kültür merkezinin inşaatı için görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca çok fazla talep aldığımız için Erbil’e satış ofisi açtık” dedi.

2.3 MİLYARLIK PROJE

ERHAN Boysanoğlu ile Bodrum’da hayata geçirdikleri 2.3 milyar lira değerindeki Mesa Bodrum Demirbükü projesinin satış ofisinde bir araya geldik. Mesa’nın davetlisi olarak katıldığımız toplantıda konuşan Boysanoğlu, “Yapımına Ocak 2018’de başladığımız projede kaba inşaatın yüzde 70’ini tamamladık. Kat irtifakı kurulan projemizde teslimleri 2020 yılının Aralık ayında yapacağız. Projemizde 2+1’den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Satışlarımız yüzde 40’a ulaştı. Bodrum’da 15 bin 800 metrekare kumsal sahili olan tek projeyiz” dedi.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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