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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

İhracatta "sınır aşan" başarı

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İhracatta "sınır aşan" başarı

Türkiye geçen yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ülkede üretilen ürünler Togo, Surinam, Antigua ve Barbuda, Laos, Eritre, Mayotte, Yeni Kaledonya, Belize, Komorlar, Barbados gibi adı pek duyulmayan, haritada dahi zor bulunan yerlere kadar ulaştı.

Türkiye geçen yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, ülkede üretilen ürünler Togo'dan Surinam'a, Eritre'den Mayotte'ye, Yeni Kaledonya'dan Belize'ye gibi adı pek duyulmayan, haritada dahi zor bulunan yerlere kadar ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihracatı geçen yıl 168 milyar doları aşarken, bu satışların yaklaşık yüzde 50'si 10 ülkeye gerçekleştirildi. Belirlenemeyen ülke ve bölgelere yapılan ihracatın değeri 7,9 milyon dolar, serbest bölgelere yapılan ihracatın değeri 2,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ihracatında Almanya, geçen yıl 16,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 11,1 milyar dolarla İngiltere, 9,6 milyar dolarla İtalya, 8,3 milyar dolarla Irak, 8,3 milyar dolarla ABD, 7,7 milyar dolarla İspanya, 7,3 milyar dolarla Fransa, 4,8 milyar dolarla Hollanda, 3,9 milyar dolarla Belçika ve 3,9 milyar dolarla İsrail izledi. Bu 10 ülkeye yapılan ihracat 81,1 milyar doları buldu. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 39'a yükseldi.

İhracatçı firma sayısının 83 bin 279 olarak belirlendiği 2018'de en çok ihracat yapılan sektörler arasında otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik ilk sıralarda yer aldı.

ADI DUYULMAMIŞ 20 ÜLKEYE 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat 84 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 50'sini karşılarken, Türk ihracatçılarının mal sattığı ülkeler arasında Trinidad ve Tobago, Togo, Burkina Faso, Mauritius, Guyana, Namibya, Surinam, Seyşeller, Antigua ve Barbuda, Honduras, Gabon, Laos, Eritre, Mayotte, Yeni Kaledonya, Belize, Komorlar, Barbados, Cook Adaları, St. Kitts ve Nevis gibi adı az duyulmuş ülkeler de yer alıyor. Bu 20 ülkeye yapılan ihracatın tutarı yaklaşık 500 milyon doları buldu.

Karayip ülkeleri ve özellikle Güney Amerika'ya yakınlığı dolayısıyla bu pazarlara geçiş imkanı sunan Trinidad ve Tobago, coğrafi uzaklığına rağmen ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl 74,3 milyon dolarlık dış satım yapılırken, plastikten yapılma mamuller, demir çelik ürünleri, temizlik ve gıda ürünleri listenin başında geldi.

Afrika'nın "küçük incisi" Togo'nun geçen yıl Türkiye'den gerçekleştirdiği 73 milyon dolarlık ithalatta makarna, demir çelik ürünleri, çimento, tel kablolar, petrol yağları başı çekti.

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'ya 2017'de 28 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam geçen yıl yüzde 90 artışla 53 milyon dolara yükseldi. İhraç edilen ürünler arasında tel kablolar, römorklar, kauçuktan lastikler, motorlu taşıtlar, kazanlar, makineler, halılar ve gıda ürünleri ilk sıralarda geldi.

Güney Amerika'da bulunan Guyana ise haritada yeri pek bilinmese de Türkiye'nin geçen yıl 25 milyon dolarlık ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Bu tutarın 16 milyon dolarını demir ve çelik ihracatı karşılarken, elektrikli makine ve cihazlar, plastikler, halılar, çeşitli mamul eşya da ülkeye satılan ürünlerden oldu. 

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