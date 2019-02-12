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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracatçıya sınırsız paket

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İhracatçıya sınırsız paket

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ihracatçılar için firma başına 500 bin Euro veya 500 bin dolar üst limitli Euro için yüzde 0.39, dolar için yüzde 0.49 faiz oranları ile kredi kampanyası başlattıklarını da açıkladı. Şimşek kullandırıma bir sınır belirlemediklerini her türlü talebe hazırlıklı olduklarını kaydetti.

İŞ Bankası, ihracatçılar için özel kredi kampanyası başlattı. İhracat döviz kredisi kampanyasını açıklayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ihracatçılara firma başına 500 bin Euro veya 500 bin dolar limite kadar Euro için aylık yüzde 0.39; dolar için ise aylık yüzde 0.49 faiz oranları ile 24 aya kadar finansman imkanı sunduklarını vurguladı. Şimşek, firma için üst limit belirlediklerini ancak kampanya için bir limit belirlemediklerini dile getirerek hedeflerinin olabildiğince çok ihracatçıya ulaşmak olduğunu söyledi. Şimşek, kampanyayı açıkladığı basın toplantısında, “Büyümenin yavaşladığı, yüksek seyreden kurların birtakım olumsuz etkilerinin yanında dış ticaret açısından rekabet avantajı getirdiği bu dönem Türkiye için ihracatını güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için bir fırsat penceresi yaratıyor. Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, güçlü bir büyümenin sağlanabilmesi için ihracat son derece kritik bir konu. Türkiye, büyürse ihracattan büyüyecek” dedi.

Bunu sağlamak için Türkiye’nin bankası olarak, ihracatçılara “İhracat Döviz Kredisi Kampanyası” ile gereken desteği vereceklerini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: “Kampanya kapsamında toplam kullandırıma herhangi bir üst sınır getirmedik. Elbette, bankamızın kaynakları sınırsız değil, ancak gelecek tüm taleplere karşı da hazırlıklıyız. İfade ettiğim faiz oranları, kampanyalar işin sadece teknik kısmı... Burada önemli olan bir yaklaşımın söz konusu olması, bir niyetin ortaya konulması... Üretici ihracatçıları bizim müşteri komposizyonumuzun ağırlığını oluşturuyor ve desteklemeye devam edeceğiz.”

HAZIRLIKLIYIZ

Şimşek, 2018 Aralık ayı sonu itibariyle İş Bankası aracılığıyla; 23 milyar 867 milyon dolar ihracat, 24 milyar 982 milyon dolar ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca ihracatçı KOBİ’ler için özel bir ticari kart sunduklarını kaydederek “ ‘İhracatçı Kart’ ile KOBİ’ler Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyorlar” dedi. 

İhracatçıya sınırsız paket

İLK DESTEK 1932 YILINDA BAŞLADI

İŞ Bankası’nın kuruluşunun ilk yıllarından beri ihracatçıları desteklediklerini hatırlatan Şimşek, “1926 yılında ‘milli mahsulat ve mamulatımızı’ Avrupa’ya tanıtmak için gerekli bağlantı ve satışların yapılmasını sağlayacak bir gemi projesi tasarlanmış. Karadeniz adlı gemi 86 gün süren bir sefere başlamış ve Avrupa’da Barcelona’dan St. Petersburg’a kadar 15 limanı ziyaret etmiş. İşte bu seyyar sergide bir de İş Bankası şubesi açılmış ve ihracata katkı sağlamak üzere sergide sahibi bulunmayan malların vekaleten satılması, imkanlar ölçüsünde para değiştirilmesi gibi hizmetler vermiş. 1930’lu yılların başında Hamburg, İskenderiye, Trieste ve Marsilya gibi o dönemin ihracat merkezlerinde şube açma gereği gündeme gelmiş, sonuçta da 1932 yılında İskenderiye ve Hamburg şubeleri Türk ihracatçısının desteklenmesi için faaliyete geçirilmiş” dedi.

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