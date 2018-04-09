İhracat beklenti endeksi ikinci çeyrekte azaldı
ihracat beklenti endeksi 2018 yılının ikinci çeyreğinde 107,3 olarak gerçekleşti.
Ekonomi Bakanlığı, 2018 yılı ikinci çeyrek dış ticaret beklenti anketi verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 5,2 puan azaldı. 2018 yılının birinci çeyreğinde 112,5 olan endeks, ikinci çeyrekte 107,3 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.
2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin ihracat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentileri sorularının yayılma endeksleri ihracat beklenti endeksini artış yönünde etkiledi.
2018 yılının ikinci çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 101,6 olarak gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 13,4 puan azaldı ve 2018 yılının birinci çeyreğinde 115,0 olan endeks, ikinci çeyrekte 101,6 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde ithalatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.
2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre, İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ile mevcut ithalat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin ithalat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyat beklentisi ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri ithalat beklenti endeksine pozitif katkıda bulundu.
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