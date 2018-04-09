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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.04.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

İhracat beklenti endeksi ikinci çeyrekte azaldı

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İhracat beklenti endeksi ikinci çeyrekte azaldı

ihracat beklenti endeksi 2018 yılının ikinci çeyreğinde 107,3 olarak gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, 2018 yılı ikinci çeyrek dış ticaret beklenti anketi verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 5,2 puan azaldı. 2018 yılının birinci çeyreğinde 112,5 olan endeks, ikinci çeyrekte 107,3 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre, ihracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin ihracat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentileri sorularının yayılma endeksleri ihracat beklenti endeksini artış yönünde etkiledi.

 2018 yılının ikinci çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 101,6 olarak gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre 13,4 puan azaldı ve 2018 yılının birinci çeyreğinde 115,0 olan endeks, ikinci çeyrekte 101,6 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklenti endeksi, Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde ithalatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

 2018 yılının ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğe göre, İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ile mevcut ithalat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin ithalat beklenti endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyat beklentisi ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri ithalat beklenti endeksine pozitif katkıda bulundu.

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