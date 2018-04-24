İhaleye ikinci iptal
İSTANBUL Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin 68 dönümlük arazisi için yapılan ihale iptal oldu.
Emlak Konut tarafından yapılan hasılat paylaşım ihalesinin ilk oturumu 17 Nisan’da gerçekleşmiş, Galatasaray’ın Florya arsasını da kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken arsaya talip olmuştu.
Verilen tekliflerin ekspertiz değerinin altında kalması nedeniyle iptal kararı alındığı açıklandı.
İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı.
Arsa için Ekim 2017’de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.
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