İhale 8 dakika sürdü, 110 milyon dolara satıldı
Sotheby’s, ünlü ressam Claude Monet’nin "Les Mueles" tablosunun satıldığını duyurdu.
New York merkezli dünyanın en büyük güzel sanat ve koleksiyon brokerlerinden Sotheby’s, ünlü ressam Claude Monet’nin 1890 yılında yaptığı "Les Mueles" tablosunun, New York’ta düzenlenen müzayedede 110.7 milyon dolara satıldığını açıkladı.
Sotheby’s’den yapılan açıklamada, bu miktarın, Monet ve herhangi bir empresyonist sanatçı için rekor fiyat olduğu vurgulandı. Sotheby’s tabloyu 55 milyon dolar fiyatla müzayedeye çıkarmıştı.
Açıklamada, sekiz dakika süren ve altı katılımcının yer aldığı müzayedeyi kazanan kişinin adı belirtilmedi.
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