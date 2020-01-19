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Ekonomi Zirvesi
Haber Giriş: 19.01.2020 - 22:04,Son Güncelleme:/

Uluslararası Tüketici Zirvesi’ne geri sayım

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İş dünyasının tüketiciye karşı sorumluluklarının ve tüketici beklentilerinin gündemine dair konuların ele alınacağı Uluslararası Tüketici Zirvesi’nin 33’üncüsü, 15 Mart’ta Çırağan Palace Kempinski’de yapılacak.

 

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde tüketicinin yerelden globale doğru giden tüketim eğilimleri, marka yönetimi, global marka olma yolunda sosyal medya ve yeni trend tüketici konuları ele alınacak. Zirvede, tüketici kültürünün yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışma yapan markalar, gelişimlerini, hedeflerini ve tecrübelerini katılımcılara aktaracak. Saat 14.00’te Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu’nun açılışıyla başlayacak olan ve 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan 33. Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, Viyana Eyalet Sağlık Bakanlığı BM Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Safiye Usul, ademisyenler, yazarlar, YouTuber içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri dinleyicilerle buluşacak.

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